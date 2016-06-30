焦点：ECB官员称英国退欧后该央行不急于放宽政策 因市场并未恐慌

图为欧洲央行总部大楼外墙上投射的欧元标识符。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透葡萄牙辛特拉6月30日 - 欧洲央行官员周三表示，欧洲央行不急于放宽货币政策来应对英国退欧公投的影响，因市场反应比预想的要平静，让央行松了一口气。

英国退欧重创银行股，打压欧元，并将拉低经济增速，提升欧洲央行干预市场、加码刺激的压力。

但熟悉欧洲央行思路的一些官员的谈话发现，央行对市场本周的反弹感到放心，乐于采取等待观望立场，因为缺乏有关英退实质影响的确切证据。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，市场已经在反弹，银行没有出现流动性短缺，经济基本面也基本没有变化，因此欧洲央行必须等待以评估是否需要作出回应。

其他欧洲央行消息人士表示，旨在面临压力时向英资银行提供欧元的紧急互换额度也没有动用，市场动荡反映了较低的经济成长前景，但不是恐慌。消息人士要求匿名。

“这是政治问题，不是货币现象，”一名消息人士称。“我们可以采取行动，也有工具，但这无法解决整体问题，而且目前对英国脱欧实际影响的所有估计都只是猜测。”

该官员称，如果在欧洲央行7月21日政策会议召开前，市场一直保持着这样的平静走势，那么预计届时欧洲央行最多可能口头保证：会做好准备在必要时进一步行动。

不过冈斯坦西欧称，若经济下行变得更加严重，那么就不应由欧洲央行来应对，需要其他方面介入。

“我们仍有货币政策工具，”冈斯坦西欧称。“但这些工具已经用了很多也是事实，我们很清楚，大家都很清楚。”

“所以，如果(英国脱欧)给经济造成更严重的后果，可以做什么呢？那时应该是靠其他当局采取行动，而不是欧洲央行采取行动，”他称。

**松一口气**

主权公债投资人的乐观反应，让官员们暂时松了一口气。南欧借贷成本连续第三天大幅滑落，周三法国公债收益率触及纪录低位。

消息人士表示，公债市场的平静气氛，迥异于2010-12年欧债危机时期，当时的负债累累的政府与其主要债权人及银行之间的“厄运循环”，对欧元区的存在构成威胁。

“市场已经反映了低成长的路径，对欧元区与英国皆然，”一名消息人士表示，“目前看来似乎相当踏实，我没看到明显反应过度的情况发生。”

不过，这样的想法可能会把欧洲央行推上与市场相冲突的轨道；对于欧洲央行与英国央行介入采取更多刺激举措的预期，已使得市场至少出现部分反弹。

目前投资人已经认定英国与欧元区将在今年底前降息一次。(完)