独家：欧洲央行将延长资产购买计划 但可能暗示最终结束该计划

2014年4月25日，图为不同面值的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透柏林/法兰克福12月1日 - 直接了解欧洲央行讨论的资深消息人士表示，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。

消息人士表示，鉴于潜在通胀疲弱和政治风险加剧，即使一些对欧洲央行追加刺激举措持怀疑态度的委员也认为将量化宽松计划延长至3月之后是不可避免的。

不过，根据多位欧洲央行和欧洲国家央行资深消息人士，在解决如何将购债计划延长的方法上仍存在分歧。

三位消息人士称，大部份央行预备工作焦点是将每月800亿欧元购债延长六个月，这是许多委员青睐的选项，因经济成长仍然迟滞，通胀缺乏动能和关键的选举存在政治风险，可能使市场保持大幅波动。

但两位消息人士称，部分委员已经暗示，可能青睐在缩减购债规模的情况下延长购债，例如以每月600亿欧元购债规模实施九个月，因为担心直接延长原有购债计划可能令计划看上去是无限期实施的。

在讨论的一个折衷方案是，可能在欧洲央行前瞻性指引中，暗示资产购买计划最终会结束，显示央行不会没完没了的延长购债计划。

消息人士称，另一个选项是不设具体的月度购债规模，基本上是让央行依据经济发展来决定购债规模。这可让欧洲央行月度购债最多800亿欧元，但不需要完全购买足额。

一些支持将延长购债计划的人士担心，在不适当的时间暗示未来缩减购债，可能令市场波动性上升，有可能损害部份购债计划带来的好处。

消息人士表示，目前还没有作出决定，欧洲央行管委会对12月8日政策会议的提议还没有送呈欧元区19个国家央行，低于购债计划的最终决定可能和上述提出的内容不同。

欧洲央行拒绝对此置评。(完)