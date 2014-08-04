分析：欧央行将行使监管者职能 能否推动银行业放贷增加？

图为不同面值的欧元货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透巴黎8月3日 - 对从赫尔辛基到里斯本的银行业账目进行史无前例的审查后，欧洲央行将在11月扮演起银行业监管者的角色，这是继欧元1999年问世以来，欧洲一体化进程迈出的最大一步。

2007-08年全球金融危机、及欧元区债务危机损及了外界对该区银行业的信心，此举则旨在恢复信心，并帮助刺激银行业对企业和家庭的放贷，尤其是陷入困境的南欧地区。

许多分析师称，在整顿银行业方面，欧洲至少比美国落后了五年，这在一定程度上也解释了为何欧元区经济复苏如此缓慢和脆弱。

但目前还不清楚欧洲央行的操作是否足以为“实体经济”增加更多的信贷，其中包括严格审查131家银行的资产和负债，并对他们经受经济冲击的能力进行严格测试。

相关进程中有关设计错误之类的问题较少，分析师认为，与2010年和2011年在欧盟银行业管理局(EBA)支持下进行的前两次压力测试相比，此轮测试的要求和透明度都更高。

更大的问题在于，意大利、西班牙、葡萄牙和希腊的企业获得的贷款很少而且成本高昂，尚不明确这是因为处在动荡中的银行业无法或不愿放贷，还是因为不景气的经济缺乏贷款需求。

在有贷款需求的地区，对不良贷款的损害心存芥蒂的银行业者可能过于担心，从而只放贷给那些最安全的企业。

人们也担心政治因素是否会成为拦路虎，阻碍欧洲央行重组或关闭“僵尸”银行、扭转欧洲金融产业碎片化的局面。

欧元区银行业单一监督机构主管努伊发誓将抵制政治压力。

“我们将不会回避关闭银行的问题。”努伊在6月时对德国《明镜》周刊表示。

欧元区危机引爆了银行业的民族主义。各国政府和监管机构试图遏制跨境曝险。一个著名的例子是，德国监管机构禁止意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)的德国分支机构把资金转给母公司。

经济智库Bruegel的银行监管专家Nicolas Veron表示，如果欧洲国家政府抵制欧洲央行关闭问题银行的努力，麻烦将会降临。

“许多政府担心本国的银行可能不得不关张，”他对路透表示。“不清楚欧洲央行会与各国政府抗争到什么程度。11月4日ECB接过监管权之前，双方的争执不会彻底解决。”

可能出现争议的地方包括：欧洲央行的银行业监管机构如何对待各国政府或地方当局的担保，某些形式的混合资本，以及衍生品和止赎房地产等资产的估值。

政治压力已导致法国-比利时合资银行德克夏银行(Dexia)成为一个例外，该行接受了120亿欧元国家援助，并正在被关闭。根据了解情况的消息人士，该行无需证明自身能够经受金融危机的冲击，降低了需要更多公共资金的机率。

在欧元区危机中受创最严重的希腊，要求针对该国银行进行的压力测试要考虑到新的重组计划，而不要仅仅基于去年的资产负债表。

讽刺的是，其中一些问题可能在欧洲最大最强经济体德国趋于尖锐化。尽管进行了重组，但德国六个州立银行中有些靠国家担保支撑，并持有船运贷款和商业房地产等高风险资产。

这些银行具有很高的政治敏感性，因它们由地方政府和地方储蓄银行所有，并在维系船运业等脆弱部门方面发挥作用。

压力测试结果将在10月下半月公布，欧洲央行提议仅给银行48个小时审视这些结果，但银行希望时间更长些。

这样银行有两周时间拿出堵住资本缺口的计划，最多有九个月时间融资。

Veron预计,那些看来没有充足资本经受住经济冲击的“僵尸”银行将分成两类。最弱银行可能无法参加10月的压力测试，另一类可以参加但将通不过。

“第一类将被立即执行死刑，第二类则被列入死缓名单，”他对路透表示。“僵尸银行必须关掉，而那些只是受伤的银行则需要治愈。做到这一点将是关键。”

欧盟领导人2012年宣布“要打破银行与主权债之间的恶性循环”，这项目标已经有点半途而废了。

目前没有要求银行减持本国公债持有量，这些债券如果被持有到期，将被视作无风险资产，这一决定招致一些分析师的批评。

Veron表示，这一问题不再是市场信心的决定因素，因为投资者已经得出结论，认为欧元区政府不会允许再有一个成员国像希腊那样违约，逼迫债权人接受减计安排。

一方面部分银行肯定通不过测试，由此确保了测试的可信度，但许多银行已经提前行动，通过增资、出售资产和降低杠杆，以确保能够在测试中过关。这实际上或许减慢了过去一年贷款流向企业的速度。

德国金融业巨擘德意志银行(DBKGn.DE)在6月筹资85亿欧元，主要是通过发股；欧洲央行表示，欧元区银行业整体自2013年7月以来共计增资1,980亿欧元。

媒体将猜测，会有多少家银行通不过测试，这些猜测可能是未来三个月市场跌宕起伏的原因。

但总体而言，欧洲央行这次压力测试有可能达成对欧元区银行业恢复信心的主要目标，尽管测试本身并不足以让放贷开始再度增加。(完)

(编译/审校 许娜/洪曦/石冠兰/郑茵/高琦/张涛/李春喜)

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