欧洲央行购债规模已达一万亿欧元 但成效仍有待观察

路透法兰克福9月5日 - 为提振经济和刺激通胀，欧洲央行的购债计划已连续执行了18个月，其持债规模上周达到了新的里程碑--1万亿欧元(1.12万亿美元)。

截至9月2日的一周，欧洲央行买入111.4亿欧元公债，但该计划是否有效仍有待观察，尤其是很难判断如果欧洲央行不够债的话，欧元区经济将有多么糟糕。

欧洲央行购买公债已有一年半，结果最多是喜忧参半。银行贷款有所回升但仍疲弱，而通胀也还陷于近零水平。

欧洲央行决策机构将在周四再次举行会议，预计总裁德拉吉不会宣布任何计划，但或许会暗示明年3月购债计划到期后可能会延长。

但再次延长购债计划或将对本已大量购债的欧洲央行构成挑战，因为此举存在进一步扭曲市场价格的风险，甚至会造成合格债券断档的情况。

欧洲央行上月已被迫停止购买爱沙尼亚公债，也面临没有卢森堡公债可买的窘境。而在葡萄牙与斯洛伐克，欧洲央行可购买公债的规模也少于其计划规定。

尽管8月整体购债规模由7月的697亿欧元降至505亿，德国、法国、意大利与西班牙公债的购买比例还是过高。

10年期以内的德国公债收益率已落入负值，意味着如果投资者现在购买并持有此类公债至到期日，收益将低于付出。

欧洲央行所购买的部分企业债，其收益率同样是负值，例如瑞士食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX、法国电信运营商Orange(ORAN.PA)等。

消息人士今年稍早对路透表示，为了争取更多购债空间，欧洲央行将考虑调高对每个公债券种所能持有比例的限制，或者寻求新的资产类别。

消息人士说，放弃所谓的“出资比例”(capital key)规定--购债规模比例必须符合每个国家给付欧洲央行资金的比例--被视为最不乐见的选项，因为这将使银行业有政治与法律层面的风险。

欧洲央行购债图表： tmsnrt.rs/2c5Hl2G

量化宽松对欧元区通胀影响图表： tmsnrt.rs/2bR81Yd (完)