欧央行总裁称货币战争说法有些过头

2月18日，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出席欧洲议会经济和货币事务委员会举行的听证会。 REUTERS/Eric Vidal

路透布鲁塞尔2月18日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一试图为有关货币战争的争论降温,不过也表示该央行仍须评估欧元升值对经济的影响.

欧元/美元本月稍早触及15个月高点,令经济增长承压,并引发市场预期欧洲央行可能不得不采取新的政策行动,使该行的决策更加复杂.而部分央行官员反对采取新举措.

德拉吉预期欧元区今年稍晚将非常缓慢地复苏,不过他指出,欧元汇率攸关经济增长和通胀情况,并称欧元升值可能会过度拉低通胀率.

"我们在未来作出预期时,必须评估汇率情况是否冲击到通胀形势,因为我们一直是透过物价稳定情况来考虑此类问题的."

日本和美国目前推行宽松的货币政策,而欧洲央行正开始解除危机期间采取的部分措施.这种不同做法推高欧元汇率.

"我们看到的汇率波动大多并不是明显的有意为之,而是旨在提振经济的宏观政策所导致的结果."德拉吉称.

"就此而言,我认为任何有关货币战争的言论都有些过头."他说,并称欧元汇率"基本处于长期平均水准附近".

他说,20国集团(G20)声明并不令人失望.

欧元的实质有效汇率今年迄今已上涨约2.2%,期间涨幅一度达到3%.

**虚妄的讨论**

另一位ECB高官--管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳表示,欧元兑美元汇率仍在之前的区间内波动,其兑日圆的升值也并不剧烈.

"也就是说,如果维持目前这样的状况,我们的讨论就是虚妄的."他补充说,谈论货币战"完全没有必要".

德拉吉重申ECB的观点,即欧元汇率并不作为政策目标,但"对于经济增长和物价稳定至关重要".

欧洲央行的目标通胀率是接近但低于2%.

"预期通胀率在短期内将跌破2%,"德拉吉说.

谈及欧元区的经济前景,德拉吉称2013年经济开局不利,但年内将会逐步复苏.

他说,"欧元区经济前景风险仍偏于下档,"不过他并没有把欧元升值单独拿出来当作一项成长风险.

但德拉吉确实认为欧元升值是危及物价稳定的"下档风险"之一,尽管这些风险总体而言大致均衡.

他一再表示欧洲央行的货币政策是"宽松的",并强调央行的当务之急是让这种政策在整个欧元区更好地传导.(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛)

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