欧央行委员称欧洲调整进程或持续数年

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透赫尔辛基9月12日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周三表示,全球经济放缓正损及欧洲控管债务危机的努力,而欧洲的"调整进程"可能长达数年之久.
利卡宁预期2012年底前及2013年全球经济成长不振.
"我们见到欧洲调整进程,基於我们先前金融危机的经验,可能还得花上数年时间,"利卡宁在一份声明中表示.
利卡宁说,得益於欧洲央行的政策举措,货币市场利率已经下滑,但他也表示,政策措施的影响并未均等渗透到地区各个部分,此外,基於欧元瓦解猜测的"无根据的风险溢价"是不可接受的.
利卡宁此番言论发布于芬兰央行的一份全球经济报告.该报告称,"欧元区的不利循环持续以及经济复苏慢于预期的风险都非常之大."(完)
--编译 张明钧/隋芬;审校 田建华/蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。