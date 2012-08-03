德拉吉引领欧央行迈向政策新时代

8月2日，欧洲央行总裁德拉吉在法兰克福召开的月度记者会上讲话。 REUTERS/Alex Domanski

路透法兰克福8月2日电---德拉吉正在带领欧洲央行(ECB)迈入新的政策时代.

尽管总裁德拉吉在他的央行新行动"指导意见"中设置了若干约束和条件,但还是为实施新一轮政策行动敞开大门,甚至可能包含量化宽松--该央行之前回避的大胆举措.

欧洲央行周四的政策会议并未立刻出台具体的危机应对措施,令投资者感到失望.该行总裁德拉吉上周表示,欧洲央行将尽一切所能来保卫欧元.

但德拉吉的政策空间受到德国央行的限制.他在会後的新闻发布会上指出,德国央行对於研究"直接公开市场操作"的决定表达了保留意见.

德国央行的保留态度意味着,欧洲央行要购买西班牙和意大利公债,前提必须是欧元区政府启用该地区救助基金来购买公债,而这种情况只有当求助国申请此类援助的时候才会发生.

没有立即采取行动或许让市场感到扫兴,但贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding表示,总体而言,德拉吉兑现了他的承诺.

"不论今日市场短期做出怎样的直觉反应,欧洲央行今天宣布的内容都包含着重要进步,"Schmieding表示,"这次欧洲央行明确誓言要尽其所能实现目标."

在周四欧洲央行会议之前,金融市场曾一直上涨,因寄望该央行将拿出对抗危机的具体措施.

而德拉吉宣布欧洲央行的计划後,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)上涨,欧洲股市扩大跌幅,欧元/美元在动荡交投中下滑.

德拉吉正做好践行诺言的准备,但为了减轻德国央行总裁魏德曼的忧虑,他首先需要确信援救基金也参与行动.德国央行前任总裁因反对欧洲央行上一轮公债购买计划而辞职,他认为公债购买计划等於是给成员国政府提供货币融资.

德拉吉周四进一步解释了一周前暗示的计划,向着新一轮购债迈出了附有严格条件的一步.

德拉吉称,欧洲央行亦将考虑其它"非标准"措施来遏制欧元区危机,暗示该央行可能会采取量化宽松举措而不进行冲销.

巴克莱资本称,德拉吉的讲话释出了"一个明确信号,即欧洲央行准备在9月会议上大幅改变政策,在购买公债方面不再声称具有仅次于欧洲金融稳定机构(EFSF)的优先获偿权.

德拉吉在新闻会上称,欧洲央行将准备在一定条件下在公开市场购买主权债券,路透在此之後对近50名分析师的访查结果显示,对於其迄今的工作表现,满分10分的话可以得7分.分析师的打分介於2-10分.

**关注9月会议**

市场现在将把目光投向欧洲央行9月会议.部分分析师已预计央行9月会根据委员对经济前景的预估情况而再度降息.

G+ Economics分析师Lena Komileva就是其中的一位:"欧洲央行的新闻发布会实际上已证实即将再度下调利率,同时存款负利率的大门也依然敞开,不过这尚需评估."

若再度降息,则将导致欧洲央行对各银行在央行的隔夜存款徵收费用,以此鼓励银行向其它银行、企业或家庭发放贷款,或者用於购买资产.

虽然德拉吉的讲话让部分市场人士感到措手不及,但德拉吉本人对他的言论造成的影响还是非常满意.

当被问及再小心一点是否比较合宜时,德拉吉说:"不,实际上并不会.我十分喜欢这些措辞."

"而且它们也没有被曲解,只不过市场在我讲话後基於自己的预期采取了行动.事实就是这样,就是预期而已."

有分析师表示,德拉吉是在试图掩盖他令市场预期落空的事实,正是他上周在伦敦发表的"不惜采取一切措施"的言论引发了这些预期.

谈到过去一周10年期西班牙公债收益率在德拉吉伦敦讲话发表後下跌,又在周四新闻发布会後再次蹿升的走势,Monument Securities分析师奥斯华德表示:

"我觉得他的经济课和沟通课老师会在很长时间内罚他留堂,并给他布置额外作业."(完)

--编译 王翔琼/兰秀娟/侯向明/梁睿雪;审校 程琳/艾茂林/石冠兰

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