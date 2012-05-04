德拉吉敦促欧洲政府提振经济 勿指望欧央行

5月2日 欧洲央行总裁德拉吉在央行会议前于巴塞罗那的晚餐会上发表讲话。 REUTERS/POOL New

* 德拉吉敦促各国政府制订经济成长策略和财政纪律

* 欧洲央行指标利率维持在1%不变

路透巴塞罗那5月3日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四敦促欧元区政府,在加强财政纪律的同时,赶紧就经济成长策略达成共识.但在会场外街头聚集数以千计西班牙示威者之际,德拉吉并未给出任何该央行将采取更多措施来缓解人们心头经济忧虑的暗示.

德拉吉称,欧洲央行货币政策是"宽松的",旨在支持欧元区经济.此前该央行决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变.此次欧洲央行政策会议在受欧债危机打击最重的国家之一--西班牙召开.

德拉吉表示,央行决策者没有讨论调整利率,欧元区经济今年可能改善,但前景存在不确定性,并有下滑风险.

他说,疲弱的经济应会限制通胀涨幅,即便今年欧元区通胀率仍将维持在2%以上.

"欧元区经济前景依然容易遭遇下行风险,"德拉吉在巴塞罗纳的记者会上表示,会场外有数千民众抗议西班牙政府的紧缩开支措施,该措施已导致医疗服务和教育支出减少.

德拉吉概述了他上周倡议推出欧洲"增长协议"的愿景,并呼吁欧元区各国政府实施结构改革.但他没有透露具体细节,并将采取行动的责任推给欧元区国家,而非欧洲央行.

德拉吉表示,在谋求一份增长协议和推进欧洲已达成的预算纪律协议之间,"绝对不存在矛盾."

"我们必须将经济增长重新作为计划的核心,这与需要继续实施财政整固之间并不矛盾",德拉吉指出."目前我们需要一条欧洲共同遵守的纪律来推进改革."

当被问及他是否主张近期不推出经济刺激计划时,德拉吉称:"似乎是这样,这是适宜之举."

随着欧元区重陷衰退,选民和投资者对德国倡导的撙节举措越来越感到灰心.

抗议者计划晚间举行另一场示威活动,当晚西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和经济部长德金多斯将与到访的央行总裁们共进晚餐.

德拉吉对不满高失业率的年轻人表示同情,但敦促政府通过就业市场改革予以解决.

"我非常能理解这一点,"他谈及人们的愤怒情绪时说."但作为决策者,我们能给出的答案就是确保那些实施或拟议的政策是正确的."

他并称,欧洲央行的主要任务是保证物价稳定.

欧元兑美元从两周低位回升,因德拉吉给出的经济评估比预期乐观,降低了进一步放宽货币政策的憧憬.

"有迹象表明全球经济正在继续复苏."他称,"我们仍认为在这一年里,欧元区经济将逐步复苏."

他的言论削弱了欧洲央行将很快进一步采取政策行动的预期.政策行动要麽是降息,要麽是重启过去七周暂停的购债计划.

ING分析师Carsten Brzeski称,"欧洲央行似乎将在很长的一段时间内维持利率不变."

"通过今日的新闻发布会,德拉吉传达出痛苦的警示,即欧洲央行无法解决当前的危机...手上似乎没有快速修复或起到缓和作用的经济手段."

德拉吉表示,欧洲央行的决策者们一致认为,央行撤消遏制欧元区债务危机的非常规举措,时机还不成熟.(完)

--编译 程琳/肖群英/王兴亚/王翔琼;审校 张涛/张荻

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