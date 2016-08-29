人们或许正对欧洲央行推高通胀的能力失去信心--欧央行报告

路透法兰克福8月26日 - 欧洲央行周五公布的研究显示，欧元区企业和房主对于欧洲央行能否令通胀回升至目标水平，或许正在丧失信心，这也许会让央行正在尝试解决的问题变得更加棘手。

研究报告显示，通胀率三年多来未能达到目标，尽管欧洲央行随后推出了非比寻常的刺激政策以避免通缩并推高物价，但其长期通胀预期仍显示出逐步远离2%目标(即所谓“脱锚”)的迹象。

“货币政策的公信力是多年来一步一步建立起来的，但并不排除迅速毁于一旦的可能，”这份由Tomasz ?yziak和Maritta Paloviita撰写的报告指出，欧洲央行目前的公信力仍然完好。

自2007年债务危机以来，欧元区经济一直积弱不振，难以摆脱成长迟滞、高失业率、需求疲弱和产能过剩的问题。

尽管欧洲央行推出了刺激政策，物价仍未能回升，政府在实施促进经济长期成长前景的重大举措方面也动作迟缓。

“我们的分析表明，最近几年欧元区的通胀预期已经显示出一些脱锚的迹象，”研究人员这份报告的撰写并不受欧洲央行决策者的影响，也不一定要反映他们的观点。

研究人员认为，如果欧洲央行需要推迟通胀达标时间，那么脱锚的风险可能上升。欧洲央行预期，通胀还有至少两年达不到目标。

如果真的出现脱锚情况，货币政策工具的效用将大打折扣，因制定物价和薪资的人会认为欧洲央行长期内都达不到其通胀目标。这将令低通胀环境延续，加大通缩风险，使欧洲央行更难以推高物价。(完)