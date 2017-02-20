欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早

路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。

根据欧盟统计局估算，欧元区1月消费者物价指数较上年同期成长1.8%，为2013年2月以来最高。12月时为1.1%。

“只是因为通胀有一个月达到这种水平，通胀就回来了吗？”，劳滕施莱格接受德国Deutschlandfunk电台访问时表示。

“坦诚地说，我很高兴我们接近略低于2%的目标。但对我来说，重要的是这不是通胀暂时上升的现象。”

“1月情况还不是很确定。12月则主要是因为能源价格和所谓的基期效应...，而且要注意的是，还因为德国观光客的度假订单。

“因此，确定通胀真正出现回升的趋势真的很重要，”她补充说。

“那就让我们等待几个月，以便我们可以确定。”

本周的其它数据显示，欧元区四大经济体中的三个经济体--德国、法国和西班牙的物价上升。

但欧元区1月剔除波动较大的能源和未加工食品价格的核心CPI升幅持平在0.9%。该数据受到欧洲央行关注。

劳滕施莱格还表示，希望欧洲央行“尽快从极具扩张性的货币政策，即大规模购债，向正常化回归”。

“如果通胀率继续1月的状态，那我不想再等到明年，”她说道。

她表示，过早升息可能适得其反，恐迫使欧洲央行以更强有力的措施应对。(完)