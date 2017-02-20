欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
根据欧盟统计局估算，欧元区1月消费者物价指数较上年同期成长1.8%，为2013年2月以来最高。12月时为1.1%。
“只是因为通胀有一个月达到这种水平，通胀就回来了吗？”，劳滕施莱格接受德国Deutschlandfunk电台访问时表示。
“坦诚地说，我很高兴我们接近略低于2%的目标。但对我来说，重要的是这不是通胀暂时上升的现象。”
“1月情况还不是很确定。12月则主要是因为能源价格和所谓的基期效应...，而且要注意的是，还因为德国观光客的度假订单。
“因此，确定通胀真正出现回升的趋势真的很重要，”她补充说。
“那就让我们等待几个月，以便我们可以确定。”
本周的其它数据显示，欧元区四大经济体中的三个经济体--德国、法国和西班牙的物价上升。
但欧元区1月剔除波动较大的能源和未加工食品价格的核心CPI升幅持平在0.9%。该数据受到欧洲央行关注。
劳滕施莱格还表示，希望欧洲央行“尽快从极具扩张性的货币政策，即大规模购债，向正常化回归”。
“如果通胀率继续1月的状态，那我不想再等到明年，”她说道。
她表示，过早升息可能适得其反，恐迫使欧洲央行以更强有力的措施应对。(完)
(编译 戴素萍/侯雪苹；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)