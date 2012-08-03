欧央行无新政出台 但暗示或将重启购债计划

* 德拉吉称欧洲央行准备在二级市场购债

* 只有政府先启用欧元区抒困基金,才会采取行动

* 罕见的公开提到与德国央行总裁魏德曼意见不同

路透法兰克福8月2日电---欧洲央行周四暗示,可能再度开始购买公债,以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本.但是欧洲央行为此设置的前提条件,以及内部关键的德国委员表示反对,让市场感到失望.

欧洲央行总裁德拉吉暗示,任何干预行动都不会在9月前发生,并且,只有政府先启动欧元区抒困基金,允许其加入欧洲央行的购债行列,欧洲央行才会实施干预.

"管理委员会...可能会实施规模足够的直接公开市场操作,以达到目标."德拉吉在会後新闻发布会上称.

欧洲央行将欧元区指标利率维持在0.75%的纪录低点,但德拉吉表示,委员会周四确实考虑过进一步降息,因此时有迹象显示,欧洲二线国家经济衰退有蔓延至整片欧陆之势.

路透在德拉吉讲话後采访近50位分析师发现,多数分析师预计欧洲央行将在9月开始购买意大利和西班牙债券,并将降息至0.50%.

德拉吉承受着来自投资者、欧洲领导人和美国的巨大压力,要求他兑现上周承诺的,将尽其所能通过拉低借贷成本来保护欧元区.

但在德拉吉此次讲话後,股市和欧元均下滑,西班牙和意大利公债收益率跳涨,其中西班牙10年期公债收益率跃升至7%这一危险水准的上方.

"令人大失所望...缺乏行动,基本上,他又把皮球踢回给了政界,"Knight Capital的策略师Ioan Smith表示.

德拉吉称,目前欧洲央行三个委员会将研究详细的干预方案,是否实施行动要在晚些时候做出决定.

德拉吉称,如果欧洲央行的确介入市场购买公债,就将缓和投资者的忧虑.但他并未提及怎麽做.今年欧洲央行曾拒绝加入对希腊债务的减计,并声称其拥有较民间债权人优先获偿的权利,此言论引发了投资者的忧虑.

德拉吉称,欧洲央行亦将考虑其它"非标准"措施来遏制欧元区危机,暗示该央行可能会采取量化宽松举措而不进行冲销.

美国联邦储备委员会(美联储)和英国央行自2008年以来通过购买证券实施量化宽松政策.与他们不同的是,欧洲央行迄今是通过吸纳等额计息存款来"冲销"购买证券的所有资金.

根据目前的证券市场计划(SMP),欧洲央行自2010年5月以来累计花费2,100亿欧元购债,成效有限.但德拉吉表示,新措施在范围和条件上会有所不同.

欧洲央行的新举措将把重点放在短债上,条件是欧元区各国政府首先得使用他们的救助基金,且受益国要接受相关条件.

他指出,"特殊的金融市场环境和威胁金融稳定的风险存在时,各国政府必须随时准备在债券市场激活欧洲稳定机制(ESM)/欧洲金融稳定机构(EFSF)."

意大利总理蒙蒂在马德里与西班牙首相拉霍伊会晤之後表示,德拉吉的声明标志着"向前迈了几大步",但现在说意大利是否会请求此类帮助还为时过早.

拉霍伊称欧洲央行的决定是正面的,但他仍不愿表明西班牙是否会要求协助.

**压力加剧**

国际货币基金组织(IMF)称,对欧洲央行愿意采取行动表示欢迎.

"我们也强调过,光凭货币政策无法解决欧元区目前的问题.不过让政策更加宽松,以及运用非传统的支持方式,将有助於在其它政策落实生效之际缓解紧张情势."一位IMF官员说.

德拉吉重申,欧元"绝不可废",他并警告市场,押注欧元下跌或作空欧元是没有意义的.他还说欧洲央行决心应对任何"可兑换性"风险,即欧元可能瓦解的风险.

不过德拉吉说未来须视情况才能采取进一步行动,分析师对此看法冷淡.

"基本上德拉吉指的是,需要债市问题进一步大幅恶化之後,欧洲央行才会出手协助,"Jefferies高级副总裁Marchel Alexandrovich说.

周四欧洲央行的会议结果有如周三美联储政策制定会议的翻版,两者均浇熄市场认为将很快有新政策出台的期待.

欧洲央行的动作受制於欧洲协定中禁止其给政府融资的规定.德拉吉说,欧洲央行的一条法律意见已排除让ESM取得欧洲央行资金来提振火力的可能性.

此外,欧洲央行若想有所行动,还得找出说服德国的办法.德国央行会定期提示购债将衍生通胀危险以及央行面临的局限.

德拉吉称管委会所有成员中,只有一位不同意周四的声明,他罕见地点名魏德曼就是那位持异议的人,暗示有必要的话,将动用投票来驳倒他.

"众所周知德国央行对购债计划持保留态度.但现在的想法是我们有了指导原则,而货币政策委员会、风险委员会和市场委员会将根据这个原则进行研究,然後将做出最後的决定,将会进行投票表决."

荷兰和卢森堡央行总裁等以往与魏德曼持相同立场的管委会成员,以及欧洲央行执委会的德国成员,他们这次并未站在魏德曼那边,显示其立场孤立.

不过魏德曼对欧洲央行政策的支持与否,被广泛视为是取得德国支持的重大关键.(完)

--编译/审校 程琳/兰秀娟/王翔琼/李婷仪/徐文焰/张荻

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