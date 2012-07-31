欧央行本周须祭出有力举措方可不失信于市场

路透法兰克福7月30日电---欧洲央行(ECB)决策者周四开会时,央行总裁德拉吉必须兑现竭尽所能维护欧元的承诺,否则就会令渴望且预期该央行将立刻采取行动的投资者大失所望.

德拉吉上周在其迄今为止最为大胆的言论中称,在职权范围内,欧洲央行准备好了尽其所能地护卫欧元,这一说法点燃了对该央行可能重启公债购买计划的预期.欧洲央行去年开始购买西班牙和意大利的公债.

德拉吉的言论已拉低意大利和西班牙公债的收益率,而且路透调查清晰地反映出,市场在一定程度上认为欧洲央行将采取行动.

24名货币市场交易商中有19名称,他们预计欧洲央行将重启本已停滞的公债购买计划,会购进西班牙和意大利的公债.19名分析师中有10名预计欧洲央行会在周四公布这一决定.

但欧洲央行是否会这麽做还很难确定.该央行可能会暂缓行动,避免与欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)援救基金一道干预市场.

欧洲央行而是可能会探索新的政策工具,例如直接购买资产(即量化宽松),这是英国、美国和日本为刺激经济成长正在使用的措施.最近亦有迹象表明,欧洲央行或赋予各国央行扩大资产购买的能力.

由於债务危机深化且愈发对全球经济带来风险,欧洲央行面临着来自欧元区内外的巨大压力,需进行干预并让这些成员国政府不断飙涨的借贷成本得到控制.

美国财政部长盖特纳周一飞抵德国,与德国财政部长朔伊布勒会谈,彰显紧张局势加剧.德国为欧元区最大的经济体,且是欧元救助计划的关键.

双方会晤之後公布的声明表示,对欧元区的改革努力表示乐观.盖特纳稍晚在法兰克福会见了德拉吉,但会後他没有发表评论,也没有公布声明.

一名央行消息人士表示,在周四召开欧洲央行会议之前,德拉吉也将与德国央行总裁魏德曼会晤.魏德曼是欧洲央行购债计划的强烈反对者.

欧洲央行以更强姿态应对危机的可能性,推动意大利周一标售的10年期债券得标利率4月以来首度跌破6%,但若德拉吉周四不能让投资者信服,则可能出现新的动荡.

Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示,"由於预期偏高,周四欧洲央行政策会议结果令人失望的可能性已明显上升."

**夏季会议**

8月的会议通常不会引起太大关注;事实上,欧洲央行过去时常略过这个月的会议,直到2006年--当年是央行最近一次在8月采取政策行动.

欧洲央行今年很可能打破惯例.

高盛经济分析师Huw Pill表示,欧洲央行周四可能决定通过各国央行购买银行或企业无担保债券,以应对各国的个别弱点,并使风险受控.Pill也是欧洲央行前高层官员.

"我们预期宣布的举措将允许各国央行在管委会核可的一般性框架内,依各自风险管理购买民间部门资产,实施'信贷宽松'."Pill表示.

"如此针对性的措施,使其得以驾驭(金融市场)切割民间部门和实质经济的後果,在此同时维持住了压力,让各国政府必须对基本面采取行动,以逐步降低并最终消除这种分割."他补充说.

迄今欧洲央行都排拒升高行动,因担心如此一来政府会失去实施严苛改革的动机.欧元集团主席贾克周日称,欧元区领导人将与欧洲央行合作,稳定欧元.

上周媒体报导举例称,欧元区救援基金可在一级市场购买政府公债,而由欧洲央行在二级市场购债予以扶助.以这样的方式,只会在某些条件下才会进行干预.

欧洲央行希望欧洲永久性救援基金ESM可以彻底接管债券购买,但其规模有限,或令干预效果打折扣.

法国推崇的一个想法是,通过授予银行执照让ESM有使用欧洲央行资金的权利.奥地利央行总裁诺沃特尼上周指出,这样的举措有其优点,与其同僚的看法相左.

路透调查显示24位货币市场交易员中有17位预计ESM将获得银行执照.

再次降息的机率看来降低了,欧洲央行在评估7月降息至纪录新低0.75%的效果.在那次会议上,该央行还决定停止支付给银行隔夜存款利息.

此前一份路透调查显示,69位分析师中有44位预计年底前欧洲央行将再度降息,其中七位认为8月就会降息.

**重型武器**

德拉吉上周四的言论使得诸多市场人士好奇他是否有意为之,如果回答是肯定的,那麽欧洲央行准备走多远.

"如果你刚刚从火星来,这是你第一次听到欧洲央行就此事件发表言论,你可能认为该央行要对公债市场开炮了,"摩根大通分析师David Mackie称.

"但是,在过去两年半中认真聆听过欧洲央行的讲话之後,我们认为这不会发生,"他补充道.

德拉吉直言不讳的讲话使得管委会部分成员措手不及,因为德拉吉并未就这些讯息与他们达成一致.这令部分官员担心,德拉吉可能给市场带来了错误的希望.

"(在欧洲央行可能采取何种举措方面)没有讨论什麽新的话题,但德拉吉不是一个轻率发表言论的人,最终他是发号施令的人,"一位欧洲央行消息人士称."德拉吉终究要面对必须下决心行动的时刻."

另一位消息人士称,德拉吉并不是在预示近期有所行动,任何行动可能要等到9月或10月才会出台,与欧元区各国政府联合行动,并且需要西班牙请求援助,而该国政府仍在努力避免全面救助.(完)

--编译 兰秀娟/王翔琼/张若琪/石冠兰;审校 徐文焰/程琳

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