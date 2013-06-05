欧洲央行料将暂不出手 静观经济复苏势头

图为巧克力制的欧元硬币，背景是欧盟旗帜。 REUTERS/Srdjan Zivulovic

* 继5月调降后，主要再融资利率料将维持在0.50%水平

* 存款利率同样料将维持在0不变

* 市场静等最新ABS计划

* 欧洲央行希望欧洲投资银行牵头提振ABS市场

路透法兰克福6月4日 - 欧洲央行周四料将维持利率不变，并暂不推出新的政策措施，观察经济是否会如预期般于今年下半年复苏。

欧洲央行上个月将主要再融资利率下调25个基点至纪录低点0.5%，以提振陷入衰退的欧元区经济。此后数名欧洲央行管委也强调称，央行仍有在必要时再次采取行动的余地。

5月时少数决策者甚至争取降息50个基点，但提议未能获得足够票数。而此后数据暗示经济可能正触底反弹，上个月欧元区制造业萎缩速度放缓。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，受欧洲央行宽松货币政策和海外需求推动，欧元区经济今年稍晚有望“逐步复苏”。

虽然经济复苏趋势脆弱，但路透调查约80位受访分析师中，多数预期欧洲央行未来数月不会以调降存款或再融资利率的方式来进一步放宽政策。

“现在才第二季，再过几个月我们就能更清晰地知道，这个备受期待的经济复苏能否在下半年实现，”野村分析师Nick Matthews说。

“我觉得下一场评估利率的会议将发生在今年下半年，”他说。“我觉得经济数据并非全都疲软，因此不足以(令其决定本周降息)。”

欧洲央行官员的预期对欧洲央行政策走向至关重要，但央行对2014年通胀率将处于1.3%的预估料不会出现重大变化。

就算维持利率不变，欧洲央行也会试图通过提供非正式的“前瞻性政策指引”来安抚市场。德拉吉在5月利率决定公布后表示：“只要有需要，我们的货币政策立场就会持续宽松。”

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧上周表示，该央行尚未决定是否将商业银行在央行的隔夜存款利率降至负值--实质上是为此收费。他还称此为“非常难办的事情”。

“我觉得那更可能是欧洲央行的最后手段，”贝伦贝格银行分析师Rob Wood表示，“很难确切地知道欧洲央行会采取什么措施。影响可能既有负面的，又有正面的。”

**工具选择**

欧洲央行执委普雷特上月末表示，欧洲央行如有必要可能会扩大货币政策工具的范围。

欧洲央行距离考虑实施美国式的量化宽松还很远--尽管一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)高官催促欧洲央行这样做；该央行希望推动对二线欧元区国家中小型企业(SME)的放贷。

欧洲央行的关注点在于重振有资产担保的证券(ABS)市场，但未计划采取任何“大手笔”措施。ABS将允许银行通过将个人贷款打包成新的金融工具，并出售给其他投资者，从而至少转移部分信贷风险。

发行ABS有助于银行增加资本和流动性缓冲，以满足金融危机后更加严格的规定--这些规定令银行在贷款时更加犹豫。ABS还可以帮助艰难度日的中小型企业获得更多贷款，他们在银行融资之外选择不多。

欧洲央行已与欧洲投资银行建立一个工作组，以研究ABS政策选项。欧洲央行希望欧洲投资银行能在任何政策行动方面牵头。冈斯坦西欧上周试图降低对这种选择的预期，他告诉记者，“不要过分渲染此事。”

分析师仍在关注ABS计划的最新进展，即便该计划影响不大。

“我不认为它能改变一切，会突然在一夜之间解决全部问题。但是显然，现有的问题在于小公司的贷款利率，所以任何针对性的改善措施都是好消息，”贝伦贝格银行的Wood认为。(完)

(编译 梁睿雪/朱晓军；审校 艾茂林/徐文焰)

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