独家：欧洲央行决策者形成共识 12月应进一步下调存款利率

路透布鲁塞尔11月9日 - 四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

上述政策制定者称，一些人认为存款利率的下调幅度甚至应该大于金融市场目前预期的0.1个百分点的降幅。

他们急于用尽传统的、更为直接的货币政策工具，同时也在考虑调整600亿欧元的资产购买计划。这是一个争议很大的事宜，尚未达成一致。

降息旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。这也能让欧元走弱，因资金将离开欧元区寻找更佳的回报，同时这也能提振通胀率，因进口将变得昂贵。

欧洲央行在2014年9月将存款利率下调至负0.2%，并称不能再调低了。不过其它央行进一步调低了利率，包括瑞士和丹麦央行都将央行存款利率进一步调降至负0.75%，这表明进一步下调是有可能的。

欧洲央行的三位政策制定者表示，目前的争论焦点在于调降利率的幅度，一些人认为下调0.1个百分点已经被市场纳入预期，因此产生的影响将很小。

还有两位政策制定者称，欧洲央行应该采取更大胆的行动，与其近期货币政策行动均超过预期的传统相一致。

一位要求不透露姓名的管委说：“让我们来一次大的降息吧。”

“短期内存款利率没有底部，仍可能会大幅度下调，”他说，“必须有一个底部，但这个底部距离目前的水平还有一段距离。”

两位管委表示，毫无疑问欧洲央行将在12月采取行动，因为通胀率仍接近于零，而第三位委员称下调存款利率是目前在考虑的最没有争议的提议。(完)