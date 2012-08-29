欧央行总裁称偶尔需“非常规措施”以履行稳物价使命

路透法兰克福8月29日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周三刊载的一篇评论文章中称,该央行有时必须要采取"非常规的措施",以确保履行稳定物价的使命.这篇文章旨在平息德国对於ECB政策措施的忧虑.

ECB当前正在起草新的债券购买计划,借以压低西班牙和意大利的借款成本.预计德拉吉会在9月6日的ECB政策会议後公布细节.不过德国央行反对该计划.

德拉吉是在德国时代周报上发表上述评论的.此前德国央行总裁魏德曼在德国《明镜》周刊刊登的文章中表示,ECB债券购买计划是行走在央行直接为政府融资禁令的边缘.

前欧洲央行首席经济学家史塔克在周二接受采访时称,ECB的政策手段意味着该央行正参与政治事务,最终将不能确保物价稳定.

而德拉吉希望打消这些担忧.

"欧洲央行将做出一切必要的努力,来确保物价稳定,而且亦将保持独立性,并总是在职权范围内行事,"德拉吉写到,"欧洲央行并不是一个政治机关."

德国高度珍视欧洲央行和德国央行的独立性,20世纪20年代德国货币政策的政治化导致该国出现恶性通货膨胀,时至今日这一经历仍令该国记忆犹新.

德拉吉写到,"需要理解的是,为实现我们的使命,有时需要我们寻求标准货币政策工具以外的手段."他还补充到,当金融市场失序或受到非理性担忧情绪影响时,欧洲央行的货币政策就不能平稳地传导.

"我们必需消除这类阻碍,来确保单一的货币政策,为欧元区民众带来物价稳定.这可能会间或需要一些例外的措施,"他撰文道.这篇文章由欧洲央行以英文版发布,题为"欧元的未来:通过变革带来稳定."(完)

--编译 田建华/兰秀娟;审校 隋芬

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