德拉吉呼吁各国央行货币政策应协调一致

路透葡萄牙辛特拉6月28日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以减轻各经济体之间“引发不稳定的外溢效应”。

“货币政策已无可避免地也导致了引发不稳定的外溢效应，特别是当企业周期变得更不一致时，”德拉吉在葡萄牙辛特拉一场欧洲央行论坛上表示，他列举出的例子包括汇率巨幅波动及资本流动起伏。

他并称，“我们或许不需要正式的政策协调合作。但我们能够因政策协调而受惠。我说的协调是指，对于影响我们所有人的挑战根源，作出共同的剖析，以及共同承诺将根据这个剖析来建构各自的国内政策。”(完)