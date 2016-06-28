德拉吉呼吁各国央行货币政策应协调一致

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透葡萄牙辛特拉6月28日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二表示，世界各国央行应设法使货币政策协调一致，以减轻各经济体之间“引发不稳定的外溢效应”。
“货币政策已无可避免地也导致了引发不稳定的外溢效应，特别是当企业周期变得更不一致时，”德拉吉在葡萄牙辛特拉一场欧洲央行论坛上表示，他列举出的例子包括汇率巨幅波动及资本流动起伏。
他并称，“我们或许不需要正式的政策协调合作。但我们能够因政策协调而受惠。我说的协调是指，对于影响我们所有人的挑战根源，作出共同的剖析，以及共同承诺将根据这个剖析来建构各自的国内政策。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红/高琦)
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路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。