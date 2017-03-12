欧洲央行在为非常缓慢的收紧措施做准备--消息

路透法兰克福3月10日 - 两位熟悉讨论情况的消息人士周五称，欧洲央行(ECB)正在为逐步退出大规模刺激措施做准备，顶住一些决策者对于采取更激进行动的呼吁。

这些消息人士称，欧洲央行管委会一些委员在本周政策会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息，这证实了彭博之前的报导。消息人士补充说，不过这样的讨论很短暂，并未获得广泛支持。

欧元区通胀正在回升，但经济前景仍不确定，德法大选带来高度风险。这让欧洲央行有如走钢丝，既要让市场为最终收紧做好准备，又不能太快撤走经济安全网。

消息人士称，在此背景之下，欧洲央行未来数月可能继续保持微调，不会有任何大的政策调整，一直到5月的法国大选，还可能直到9月的德国大选。

欧洲央行总裁德拉吉周四重申，会首先停止对2.3万亿欧元的购债计划进行追加，然后才会考虑升息。

包括德国央行总裁魏德曼在内，一些欧洲央行委员曾呼吁至少考虑将进一步降息排除在外。

金融市场目前完全押注明年加息，一些分析师甚至预计更早一些采取行动。

“从6月开始，我们可能看到一些调整，比如上调存款利率，”贝伦贝格银行分析师Florian Hense说。(完)