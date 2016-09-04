一周焦点：欧洲央行面临现在还是以后再放宽政策的抉择

路透法兰克福9月2日 - 面对黯淡的经济增长和通胀前景，全球最大的一些央行下周仔细忖度进一步的刺激措施时，必须要在马上行动和再等一段时间之间做出抉择。

英国退欧的决定迄今为止仅轻微伤及全球增长前景，但那或许仍足以促使央行采取行动，因为经济增长形势不妙，复苏目前看起来也更加遥遥无期。

周一的采购经理人指数(PMI)将得到关注，从中一窥上周数据显示的制造业改善是否在规模更大的服务业中也有体现。

但周四的欧洲央行利率决议才是一周的重头戏，多数分析师预期该央行将维持政策不变，尽管有不少人认为它可能扩大资产购买规模。

欧洲央行实施非常规刺激措施已有数年时间，利率也降至负数，每月在如期买入800亿欧元资产，并向银行提供几乎是零息的贷款，所有这些都是为了重新激活陷入停滞长达近十年的经济。

通胀顽居低位是问题根源所在。最新的季度预测显示，就算到2018年，欧元区的物价涨幅也将远远低于欧洲央行2%的通胀目标，数据可能显示，核心通胀率会略低于预估值。

“为了实现它的货币目标，欧洲央行显然将不得不在年底前宣布更多的措施，”瑞士信贷财富管理策略主管Nannette Hechler-Fayd’Herbe说。

“我们认为该央行将扩大资产购买计划，在明年3月到期时可能再将之延长六个月，但该行可能不会调整购买规模，因为目前要购买符合资格资产已有困难，”Hechler-Fayd’Herbe说。“他们将尝试扩大购买资产范围，但可能还不会涉足股票。”

自从三年多之前欧洲央行没有实现通胀目标以来，低通胀早已不是什么新鲜事。但若有任何显示长期通胀预期下滑的迹象，都有可能促使央行采取行动，因为那会影响欧洲央行的信誉和通胀目标机制。

然而，从欧洲央行发出的种种暗示看来，该行还不急于采取行动。

欧洲央行首席经济学家普雷特近期主张对通胀目标做出灵活解读，法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛则表示，欧洲央行应该坚持目前的货币政策。

但该央行的资产购买计划将在明年3月到期，所以需要在12月之前决定是继续实施还是逐步撤走计划。

“基础通胀和通胀预期指标仍死气沉沉，而且在明年3月前出现明显改观的可能性也不大，”意大利裕信银行分析师Marco Valli说。“因此，再次出台一波货币刺激只是时间问题。”

不过，路透调查走访的绝大多数分析师认为，由于负利率显示出其明显存在局限性，损及银行获利能力，欧洲央行不会进一步调降负利率。

**澳洲央行、加拿大央行**

加拿大央行将在周三举行会议，审视创七年来最差表现的加国经济，但尽管第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.6%，该央行预计仍将维持政策不变。

经济增长数据比加央行担心的还要差，但下滑多源于一次性因素，譬如自然灾害、产油中断，不过6月数据已经在开始反弹。

“产油据称已经开始回升，还有迹象显示，美国制造商在重新累积库存，”加拿大国民银行在研究报告中称。

“所以，虽然库存增加有可能制约未来的生产，但我们仍预计加拿大实质GDP增长将在第三季实现大幅反弹，有可能达到3%的增幅，”该行称。

澳洲方面，澳洲央行总裁史蒂文斯将主持他任内最后一次政策会议，之后将交棒给洛威。会议将审视8月降息，并从结果优于预期的投资调查中得到一些安慰。

“我们仍持这样的观点，即通胀继续低于央行目标的话，央行将出台更多货币宽松，”澳洲联邦银行(CBA)说。“在经济温和增长的情况下，澳洲央行有时间去等待和评估8月降息对通胀前景的影响。”(完)