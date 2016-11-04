欧洲央行管委魏德曼称超宽松货币政策的风险日益明显

路透阿姆斯特丹/法兰克福11月3日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼周四呼吁对央行的货币政策保持“耐心”，警告非常规刺激措施随着时间流逝效果将会减弱，同时稳定性方面的风险增大。

“总而言之，超宽松货币政策的风险正日益明显，”他在阿姆斯特丹一个商业论坛上表示。

“要给予这些举措足够的时间，以便对通胀率产生影响，这一点非常重要，”他补充说。

“关注点放在中期，突显出耐心的可贵--事实表明，这场自二战以来最为严重的经济危机造成了长期的经济影响，欧元区仍在为克服这一影响而努力。”

魏德曼亦是德国央行总裁，他此番讲话之际正值欧洲央行考虑是否在下月宣布延长规模达1.74万亿欧元的资产购买计划，以刺激经济成长并推高通胀率。欧元区的通胀率三年来一直未能达到央行设定的2%目标。

虽然了解欧洲央行思维的消息人士称，购债计划几乎肯定会以某种形式延长，但魏德曼指出，经济面正面的证据越来越多，因此央行也应该弱化自己的角色。

“至少从周期性角度而言，还是看得见一丝希望的，”魏德曼表示，未来几年欧元区经济成长都将高于潜力水平。

“我们不应忽略这样的事实：即便货币政策保持不变，通胀率的自动上升也会导致短期实质利率降低，并因而带来货币政策立场的进一步宽松。”

魏德曼认为，超低利率将刺激资产泡沫，削弱银行的获利能力，令政府加大支出，所有这些将对金融稳定构成风险。

“不可否认，推出一项货币政策，其目的并非针对银行业的获利能力，以及寿险和养老基金公司业务模式的可持续性，”魏德曼称。

“但如果银行业的体质出现问题，危及货币传输机制，抑或对寿险或养老基金公司的稳定性产生质疑，促使家庭提高储蓄以备不虞，则货币政策就不能无视这些情况的发展。”魏德曼是欧洲央行委员中的强硬派，在关键性决策时其立场经常处在少数派一方。

魏德曼为银行业辩护，称新推出的巴塞尔III银行业监管规定不应导致资本要求大幅上升，同时，放弃资本需求以资产风险加权为基础的做法并不合适。(完)