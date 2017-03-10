货币市场走势暗示投资人完全消化欧央行在2018年3月升息预期

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦3月10日 - 货币市场走势暗示，投资人预期欧洲央行(ECB)将在2018年3月升息。
到期日为2018年3月8日，即欧洲央行会议当日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期合约已升至负0.25%左右，较隔夜拆款利率负0.35%高出10个基点左右。
分析师称，利差反映出市场预期欧洲央行到明年3月将存款利率上调10个基点。欧洲央行当前的买债操作按计划将于年底结束。
欧洲央行目前设定的存款利率为负0.40%。
货币市场利率还反映出，欧洲央行在2018年1月25日会议上升息10个基点的机率为80%左右。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 许娜/王兴亚)
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