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国际财经 | 2017年 3月 10日 星期五 17:35 BJT

货币市场走势暗示投资人完全消化欧央行在2018年3月升息预期

路透伦敦3月10日 - 货币市场走势暗示，投资人预期欧洲央行(ECB)将在2018年3月升息。

到期日为2018年3月8日，即欧洲央行会议当日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期合约已升至负0.25%左右，较隔夜拆款利率负0.35%高出10个基点左右。

分析师称，利差反映出市场预期欧洲央行到明年3月将存款利率上调10个基点。欧洲央行当前的买债操作按计划将于年底结束。

欧洲央行目前设定的存款利率为负0.40%。

货币市场利率还反映出，欧洲央行在2018年1月25日会议上升息10个基点的机率为80%左右。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 许娜/王兴亚)

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