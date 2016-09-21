欧洲央行执委普雷特称应现在进行改革 因好时机恐无法持久

路透法兰克福9月20日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特周二对法国报纸L'Opinion表示，德国过度依赖出口需求，现在应该要进行改革，因为好时机或许无法持久。

普雷特在接受该报访问时称，德国享有贸易顺差，而这是反常的情况，该国应该要增强国内市场，或许可以透过调高薪资、扩大投资或者减税的方式。

德国并享有预算盈余，但却拒绝外界再三要求扩大支出的呼吁，并认为其他欧元区国家需要整顿自家财政，而不是冀望德国增加支出来提振欧元区走出经济低谷。

“德国庞大的经常帐盈余相当于国内生产总值(GDP)的近9%，这是反常的，”普雷特对该报表示。“经济成长太过于仰赖外部需求的推动。德国具备增强内需的财政空间。”

“非常好的环境提供了独一无二的机会，而这样的机会不会持续很久，因为德国未来几年面临产业方面的巨大挑战，例如汽车产业，”普雷特表示。(完)