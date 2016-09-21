欧洲央行执委普雷特称应现在进行改革 因好时机恐无法持久

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福9月20日 - 欧洲央行执委、首席经济学家普雷特周二对法国报纸L'Opinion表示，德国过度依赖出口需求，现在应该要进行改革，因为好时机或许无法持久。
普雷特在接受该报访问时称，德国享有贸易顺差，而这是反常的情况，该国应该要增强国内市场，或许可以透过调高薪资、扩大投资或者减税的方式。
德国并享有预算盈余，但却拒绝外界再三要求扩大支出的呼吁，并认为其他欧元区国家需要整顿自家财政，而不是冀望德国增加支出来提振欧元区走出经济低谷。
“德国庞大的经常帐盈余相当于国内生产总值(GDP)的近9%，这是反常的，”普雷特对该报表示。“经济成长太过于仰赖外部需求的推动。德国具备增强内需的财政空间。”
“非常好的环境提供了独一无二的机会，而这样的机会不会持续很久，因为德国未来几年面临产业方面的巨大挑战，例如汽车产业，”普雷特表示。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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