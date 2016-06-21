欧洲央行总裁德拉吉强调增长风险及不确定性 必要时动用所有工具

路透法兰克福6月21日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，欧元区增长动力增加，但不确定性也很高，部分原因在于英国6月23日就是否留在欧盟举行公投，因此欧洲央行准备在必要情况下动用所有工具。

“由于全球经济状况依然脆弱，再加上地缘政治因素的发展，不确定性依然很高，下行风险依然很大，”德拉吉向欧洲议会经济委员会表示。

“我们依然密切关注物价稳定前景的变化，”德拉吉说，“我们随时准备在必要情况下、在我们的权限内动用所有工具以达到我们的目的。尤其是，欧洲央行为英国公投后的各种紧急情况作好准备。”

德拉吉还强调了欧洲央行业已批准但尚未全面铺开的措施，支持了决策人士关于要对该央行有耐心的论调。

“进一步的货币政策刺激正在准备中，”德拉吉称，“我们预计随着公司债市场扩大和深化，包括中型企业在内的更多企业在不久的将来能享受到这一外部融资来源。”

德拉吉称，投资水平低于危机前，他强调有必要采取行动提振欧盟层面的增长。(完)