焦点：欧洲央行或将限制向俄银行业者提供资金

图为在欧盟总部外拍摄的欧元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

路透法兰克福8月6日 - 随着欧洲央行检视欧盟制裁俄罗斯将如何影响自己的市场操作，在欧元区市场业务活跃的俄罗斯主要银行业者从该央行借贷可能会受到限制，甚至被切断这一资金来源。

欧元区银行业者使用欧洲央行的资金应对日常的流动性需求；在金融危机最严重的时期，由于银行之间的信任消失导致银行间市场资金干涸，业者几乎完全依靠欧洲央行获得所需资金。

能够从央行的再融资操作中获得帮助，对银行业者来说至关重要，特别是当其他融资方可能不愿意贷款给银行的时候。因此，对受制裁俄罗斯银行的欧洲业务部门而言，欧洲央行的决定十分关键。

“出发点很明确：他们欧盟分支的合法业务不应该受到负面影响。这是监管的核心，实际上我没有听到很多人在谈论别的。欧洲央行是否会超出这个范围，我们将拭目以待，”一位熟悉情况讨论的消息人士说。

引起争论的银行中包括俄罗斯两家最大银行--Sberbank和VTB Bank的奥地利分支。欧洲央行认为这两家银行非常重要，因此决定在11月开始掌管欧元区银行业监管职责时，将对两家银行进行直接监管。

Sberbank的负责人是俄罗斯总统普京的盟友German Gref，VTB的多数股权也为俄罗斯政府持有。Sberbank的奥地利分支拒绝了路透的置评要求。

VTB Bank引述一份声明称，无论奥地利分支还是德法分支，都不是制裁目标。该银行补充说，这些分行的业务未受影响。

欧洲央行可能决定冻结受制裁俄银行欧元区分支与欧元体系之间的交易，对它们可获得的资金额度设限，或者保持不变但监控资本流动，确保不会有资金流向俄罗斯母公司。

“欧洲央行将在货币政策操作中采取一切必要举措，防范规避欧盟制裁的行为，”欧洲央行一发言人称。

俄罗斯是奥地利第九大贸易伙伴。奥地利地处1989年之前划分欧洲的铁幕边缘，曾是进入东方国家集团的大门，成为与前苏联国家进行业务往来的基地。

即便对于欧洲央行而言这主要是一个法律问题，但显示出，在央行承担更多提振经济增长责任之时，深层次的复杂的金融互联使其很难远离政治。

欧洲央行管理委员会定于周三对该问题进行非正式讨论，周四在货币政策会议上正式讨论。数位消息人士称，届时是否会做出决定尚不清楚。

**法律条文**

问题的关键是，欧盟上周公布的对俄罗斯进行制裁的法律文本。

制裁规定，除了其他举措外，欧盟民众和公司不能再购买或出售俄罗斯国有大银行以及代表这些银行发行的新债券、股票或期限超过90天的其他金融工具。

欧洲央行必须遵循欧盟各成员国同意的新法律，但该法律文本并未明确界定禁止何种交易。欧洲央行专家正在研究此事。

欧洲央行上周五举行了电话会议。迄今为止，受制裁俄罗斯银行业者的欧元区子公司或分支在欧元体系仍是合格的交易对手，但欧洲央行正密切关注其资本流动。

“我们也不希望这些银行业者越来越依赖欧洲央行，”消息人士说，“我们确实发现市场上有些交易对手在削减风险敞口限制。”

“据我们所知，目前为止他们尚未对业务做出任何实质约束，但谁知道结果将怎样？”(完)

(编译 徐文焰/郑茵/王丽鑫/杜明霞；审校 王兴亚)

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