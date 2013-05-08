欧央行考虑购买南欧国坏账--报导

路透柏林5月8日 - 德国报纸《世界报》报导，欧洲央行考虑购买南欧国家坏账，以缓解受困国家银行业压力。

欧央行希望重振有资产担保的证券(ABS)。ABS允许银行将至少部分信用风险转嫁给其他投资者。银行业者正试图提高资本和流动性缓冲，以符合新规定标准，这也是他们不愿放贷的原因之一。

《世界报》将在周三出版的这份报导样稿中称，欧央行不仅希望改善ABS框架，据欧央行消息人士称，欧央行管委会还在讨论欧央行是否可以自己买入这些证券。

报纸引述消息人士的话称，欧央行大多数管委可能都会支持这一举措，不过德国央行和几位欧央行执委可能强烈反对。

世界报称，欧央行发言人不愿对此置评，并指向总裁德拉吉的公开声明。根据这份声明，讨论还未结束。

德拉吉上周表示：“管委会决定开始与其他欧洲机构进行磋商，为资产担保的证券创造正常运转的市场，”并补充称尚未达成决定。

路透未联系到欧央行予以置评。(完)

(编译 李爽; 审校 王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。