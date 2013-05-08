欧央行考虑购买南欧国坏账--报导

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透柏林5月8日 - 德国报纸《世界报》报导，欧洲央行考虑购买南欧国家坏账，以缓解受困国家银行业压力。
欧央行希望重振有资产担保的证券(ABS)。ABS允许银行将至少部分信用风险转嫁给其他投资者。银行业者正试图提高资本和流动性缓冲，以符合新规定标准，这也是他们不愿放贷的原因之一。
《世界报》将在周三出版的这份报导样稿中称，欧央行不仅希望改善ABS框架，据欧央行消息人士称，欧央行管委会还在讨论欧央行是否可以自己买入这些证券。
报纸引述消息人士的话称，欧央行大多数管委可能都会支持这一举措，不过德国央行和几位欧央行执委可能强烈反对。
世界报称，欧央行发言人不愿对此置评，并指向总裁德拉吉的公开声明。根据这份声明，讨论还未结束。
德拉吉上周表示：“管委会决定开始与其他欧洲机构进行磋商，为资产担保的证券创造正常运转的市场，”并补充称尚未达成决定。
路透未联系到欧央行予以置评。(完)
(编译 李爽; 审校 王丽鑫)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。