欧央行意志坚定且将强力震撼市场--官员

路透巴黎8月9日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周四表示,欧洲央行决心要压低债券市场上成员国过高的风险溢价,而且应该很快就作好行动准备.

"绝不要怀疑管委会的决心以及它职权范围内的行动能力,"他在Le Point杂志专访中表示.

"我们的操作规模将够大,足以对市场造成强力影响.我们应会很快准备好进行干预,首要针对短债市场,"他说.

诺亚指出,欧洲央行的职责包括保护欧元区的统一团结.

"希腊退出欧元区并非我们会设想的情况,"他说."并没有计划要让任何国家退出欧元区."

然而,他指出,欧洲央行无法代替成员国的政治行动,这些国家必须继续推进改革,以降低债务并提高国家竞争力.(完)

--编译/审校 蔡美珍/王冠中/田建华

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