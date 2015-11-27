欧洲央行与中国央行的货币互换有助全球流动性稳定 会定期测试

路透香港11月26日 - 欧洲央行周四表示，已与中国央行成功完成双边货币互换的测试，这一安排有利于全球流动性的稳定，也是对欧元区与中国迅速增长的双边贸易和投资的认可。

中国央行周四也发布消息称，已与欧央行完成双边本币互换操作测试，资金最终提供给部分中国和欧元区商业银行，未来双方可根据需要即时启动互换操作。

该两次测试分别于2015年4月和2015年11月进行，动用了欧元和人民币资金。且两次测试均顺利完成，流程顺畅。

2013年10月，中国人民银行与欧洲中央银行签署了规模为3,500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，旨在为双边经贸往来提供支持，并维护金融稳定。

欧洲央行并表示，还会定期对这一政策工具和操作进行测试，以确保操作的备用状态。

但上述测试的时间选则与市场状况无关，因此不应该被视为两家央行表达需要对方提供流动性进而提供给交易对手的意愿。