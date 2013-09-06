德拉吉对复苏态度谨慎 称央行准备好采取行动

* 欧洲央行一如预期维持利率不变

* 德拉吉称欧央行非常关注货币市场

* 德拉吉称，“我们准备好采取行动”

* 欧洲央行在必要时可能注入流动性或降息

路透法兰克福9月5日 - 欧洲央行周四表示，若有必要压低货币市场利率并帮助欧元区“非常，非常柔弱的”经济复苏，则该行已做好了降息或向欧元区经济注入更多资金的准备。

欧洲央行维持指标利率在0.5%不变，符合路透调查中所有60位分析师的预期。

但欧洲央行总裁德拉吉称，欧洲央行管理委员会在月度会议上的确讨论了降息的可能性，部分因对货币市场利率的担忧以及经济复苏的不确定性。

他在记者会上表示，“若货币市场的情况对我们评估中期通胀形势的影响过大，那么就要采用这样的工具。”他并强调欧洲央行对利率的态度偏于下调。

他并称，“我们准备采取行动。”

受德拉吉讲话推动，美元兑欧元升至六周高点。但货币市场并未理会欧洲央行阻升银行间借贷成本的最新努力，利率在德拉吉讲话前后并无多大变化。

欧洲央行声明称，央行将继续“特别留意”欧元区内过剩流动性下降对其货币政策立场的影响。

央行将欧元区明年经济成长率预估从6月时专家预测的1.1%调降至1.0%，并称今年经济将萎缩0.4%，幅度小于三个月前预估的0.6%。

近期一系列经济数据强于预期，且美联储有望缩减经济刺激规模，因此，虽然欧洲央行在7月首次提供利率前瞻性指引，市场利率仍被推高。

德拉吉重申，欧洲央行承诺在“较长一段时期”维持利率在纪录低点。北欧联合银行(Nordea)分析师Anders Svendsen认为这一讯息应会在未来数月对市场产生更大影响。

“近期来看，我认为市场不应低估再融资利率调降的可能性，”Svendsen说。

“今年秋季，我认为数据将会稳定下来，然后市场将会开始再度倾听德拉吉实际上在讲些什么--他所说的是，他对欧元区经济的复苏状况绝对不满意。”

德拉吉表示，周四关于降息问题曾有一场争论，一些委员认为经济数据改善，讨论此事毫无必要，而其他委员则表示，经济复苏过于脆弱，因此不能排除这种可能。

德拉吉补充说，他“对于经济复苏非常非常谨慎”，“复苏的萌芽仍然非常非常柔弱。”此话暗示，他个人秉持宽松的政策立场。

德拉吉所关注的各项数字：

link.reuters.com/ves65t

**央行决策者的恐慌**

远期市场利率上升已经在央行决策者中间引起恐慌。

德拉吉表示，货币市场环境受到过剩流动性逐步减少的影响，因银行偿还2011年底和2012年初从央行长期再融资操作(LTRO)中获得的长期贷款。过剩流动性即在经济体系中投放的货币超过市场需求的部分。

“我们仍将特别留意这些动向对货币政策立场的影响，”他对货币市场发出警告。

尽管有上述警告，且欧洲央行在8月声明中又重申了7月时对于长期低利率的保证，市场利率仍继续攀升。

在欧洲央行管委会会议前，德国10年期公债收益率突破2%，触及一年半高位，受助于经济前景改善。

市场利率的大部分压力都源于美联储即将缩减购债的举措--这是全球金融市场的决定性因素。

但是，关于欧洲央行首个前瞻性指引的实际含义，决策者之间存在着细微分歧，这削弱了该指引的作用。分析师称，欧洲央行的主要挑战在于增强其公信力，而非降低利率。

Global Insight分析师Howard Archer认为，欧洲央行在第四季有“很大可能”会降息至0.25%。

“欧洲央行很可能会被迫采取行动来应对欧元区市场利率的进一步上涨，尤其是在美联储开始缩减购债推升利率的情况下，”他称。

“如果欧元区经济在未来几个月停止复苏，或是甚至未能呈现明显动能--而这很可能发生--那么欧洲央行最后也可能会降息。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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