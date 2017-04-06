欧洲央行首席经济学家表态支持既有政策计划 间接驳斥升息猜测

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。
“这个前瞻指引意味着在利率政策与量化宽松政策之间有一个顺序，这个顺序可以使我们当前政策立场中这两个重要组成部分的密切互补性得到最高效的整合和发挥，”普雷特在法兰克福表示。(完)
(编译 王颖；审校 蔡美珍)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。