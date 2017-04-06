欧洲央行首席经济学家表态支持既有政策计划 间接驳斥升息猜测

路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。

“这个前瞻指引意味着在利率政策与量化宽松政策之间有一个顺序，这个顺序可以使我们当前政策立场中这两个重要组成部分的密切互补性得到最高效的整合和发挥，”普雷特在法兰克福表示。(完)