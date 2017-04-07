（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
（更正：因CNBC更正访谈逐字稿，标题及整体内文改写）
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
根据更正后的访谈逐字稿内容，普雷特向CNBC称，“现在提出(进一步减缓购债速度)这个问题还为时过早。”
“我们将举行管委会会议进行评估。从当前信息来看，我们并未朝这方向作出结论。”
欧洲央行从本月起将月度购债规模从800亿欧元降至600亿欧元，并反复表示，预计会至少将当前购债速度维持至今年年底。(完)
(编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/蔡美珍)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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