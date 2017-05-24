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国际财经 | 2017年 5月 24日 星期三 17:17 BJT

欧洲央行仍需更多通胀上升证据才能削减货币刺激--首席经济学家

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。

“由于国内成本压力，尤其是薪资增长依然不大，基础通胀压力仍未显露出令人信服的上升趋势，”普雷特在索非亚的一次会议上说。

“总体而言，虽然我们的经济复苏确实正在增强力道、扩大范围并变得更有韧性，但我们仍然需要创造一个足够广泛和稳固的信息基础，才能有信心认为通胀的预测路径是强劲的、持久的和自我维持的，”他补充道。

普雷特表示，如果没有欧洲央行的支持，通向该央行通胀预测的持续调整的进程将可能较为缓慢甚至停滞。

欧洲央行管理委员会下次会议将在6月8日召开。(完)

(编译 汪红英/张涛；审校 蔡美珍/艾茂林)

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