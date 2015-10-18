一周经济焦点：欧洲央行会议及中国经济数据为重头戏

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透马德里10月16日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将成为下周的镁光灯焦点，因欧元区成长迟缓疑虑以及消费者物价积弱不振，令人质疑其刺激措施实施至今的成效。

欧洲央行周四将于马尔他召开会议，各界并非预期德拉吉将采取大动作，而是要寻求未来数周他倾向采取哪些行动的迹象。

油价下滑拖累欧元区消费者物价于9月呈现负成长，而欧元区景气扩张步伐似乎再度放缓。

欧洲央行购买资产规模已然超过1万亿(兆)欧元，该行面临扩大或延长该计划的压力增加。在此同时，全球成长前景、特别是新兴市场前景摇摇欲坠，正让美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息时点更难捉摸。

德国商业银行分析师Michael Schubert在一份报告中写道，“德拉吉可能强调，央行已准备好在必要时调整量化宽松实施时程、金额及架构。”

分析师多认为，欧洲央行将于12月初提出的季度经济预测若令人失望，将更有可能促使该行采取新措施，不过认为降息会成为可能选项的分析师不多。

欧洲央行实施每月购买600亿欧元资产计划的时间已经过了半年多，当中所购买的资产大多为政府公债。目前该计划预定于2016年9月结束，但接受路透调查的分析师多预期将会延续至那之后。

在欧元区通胀率远低于欧洲央行略低于、但不超过2%水准的情形下，部分人士认为欧洲央行可能扩大量化宽松规模。目前规划的规模为1.1万亿欧元。

亦开始笼罩各个市场的问题是，在德国等欧元区主要经济也缴出难堪的数据之际，还有什么其他措施可以刺激经济成长。举例来说，包括中国及巴西等新兴市场放缓，正打压德国出口。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼近日表示，可能需要该行权限以外的政策工具，认为结构性措施及政策须担负起刺激需求的责任。

下周公布的最新采购经理人指数(PMI)初值，应会为第四季经济指标设下基调；周五将公布欧元区服务业及制造业PMI初值。

**聚焦中国经济成长**

在这之前，所有人的目光都将转向中国；中国经济放缓引发各界担心全球需求不振，恐怕一直到明年都会让世界各国面临压力。

这个全球第二大经济预料将在周一公布多年来最疲弱的经济成长数字，第三季经济产出增幅恐怕不到7%。

在人民币CNY=CFXS今年稍早意外贬值过后，若中国经济放缓的情形获得证实，可能促使北京当局采取包括降息在内等更多措施来提振经济。

接受路透调查的分析师预期，中国第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长幅度料降至6.8%，为2009年初以来最低。

中国下周公布的零售销售及工业生产数据，也将做为投资人及政府当局省思的材料。

在此同时，美联储上月按兵不动之后，美国10年来首次升息的预期转淡。美联储的这个举动，也让欧元维持在令欧元区出口商不安的强势水准。

周四公布的房市数据将是美国下周经济数据的唯一重头戏。由于8月房屋销售下滑幅度大于预期，预料9月销售将会回升。

若有更多房市走强的报告，以及美国经济表现活络的迹象，可望拉抬12月升息的预期，不过部分分析师已经认为比较有可能在2016年初升息。(完)