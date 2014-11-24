欧洲央行将花旗从外汇工作小组名单中删除

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透法兰克福11月21日 - 欧洲央行(ECB)已将全球最大外汇银行--花旗集团(Citigroup)(C.N)从ECB专家的外汇工作小组名单中删除。花旗集团几天前因未能阻止交易员操控外汇市场，遭美国与英国监管机构罚款。
熟知内情的一名消息人士表示，ECB的决定似乎与该项裁罚有关。
ECB对此不予置评，仅表示成员名单的改变，为目前进行中的年度外汇联络小组评估的一部份。
伦敦花旗一名发言人拒绝发表意见。
上周有六家银行遭罚共计43亿美元，因未能以适当的管控制度防止交易员操控指标汇率，花旗为其中一家。
ECB有几个由ECB与商业银行专家组成的工作小组，藉此与债市、汇市与货币市场保持连系，讨论事态进展、监看与交换观点。
在其2014年11月最新的外汇联络小组参与者名单中，来自花旗的成员已被删除。
上周遭罚款的其他五家银行也都不在名单当中。(完)
(编译 陈宗琦；审校 朱晓军)
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