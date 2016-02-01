中国经济困境对欧洲构成重大隐忧--欧洲央行管委诺沃特尼

路透布达佩斯2月1日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，全球经济仍维持在温和复苏轨道上，但中国经济放缓特别令人关切，因为这引来了发达国家重陷危机的风险。

诺沃特尼表示，中国经济增长虽然看似依旧快速，但以中国的社会及人口方面挑战来看，则显得不足，同时，中国的经济转型短期内将会打击贸易伙伴。

“最迫切的议题是多个新兴市场经济体的金融波动及经济疲软，”诺沃特尼在布达佩斯举行的一场会议上表示。“近期中国情势的发展特别引人担忧；从去年以来中国购买力平价(PPP)国内生产总值(GDP)已居全球之冠。”

诺沃特尼指出，欧洲正扮演加重中国困境的角色，因欧元区也未能担负起支撑全球成长的责任。

“换句话说，目前新兴市场把这把危机的火给烧了回来，在此同时也提醒着我们全球经济休戚与共，”诺沃特尼补充称。

“如果欧元区经常帐盈余相当于GDP比例超过3%，那么我们也不该对全球出现需求不振及通缩趋势感到大惊小怪。”(完)