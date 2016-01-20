中国能够应对结构性改革的挑战--ECB管委诺沃特尼

路透维也纳1月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，中国正面临结构性改革的挑战，但相信中国将能够应对这个挑战。

他还表示，中国经济放缓的影响主要表现为对原材料出口国的冲击。

“当然，中国正在经历的是一场结构性改革，因此总会面临挑战。不过我确信中国能够应对这个挑战，”他在欧洲货币杂志在维也纳的会议间隙表示。