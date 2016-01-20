中国能够应对结构性改革的挑战--ECB管委诺沃特尼

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透维也纳1月20日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，中国正面临结构性改革的挑战，但相信中国将能够应对这个挑战。
他还表示，中国经济放缓的影响主要表现为对原材料出口国的冲击。
“当然，中国正在经历的是一场结构性改革，因此总会面临挑战。不过我确信中国能够应对这个挑战，”他在欧洲货币杂志在维也纳的会议间隙表示。
“当然， 这对经济产生了影响，不过据我所知，主要对原材料出口国产生影响。”(完)
(编译 王洋/李春喜 审校)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)