欧元汇率: 当前水平没有问题-欧洲央行官员

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
路透布鲁塞尔2月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩(Luc Coene)表示,当前欧元汇价水平不会对欧元区的经济成长前景构成威胁.
"当前欧元汇价水平完全不是问题,"柯恩称,"我认为,不管你依照什么指标,目前欧元汇价都是在一个均衡水准附近波动.目前我确实认为不成问题."
柯恩周二发表比利时央行年度报告时做出上述表示.该言论于周五发表.柯恩刚做此表述时欧元/美元报在1.33-1.34美元.自那之后,欧元汇价已跌破1.32美元.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 程琳)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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