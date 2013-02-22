欧元汇率: 当前水平没有问题-欧洲央行官员

"当前欧元汇价水平完全不是问题,"柯恩称,"我认为,不管你依照什么指标,目前欧元汇价都是在一个均衡水准附近波动.目前我确实认为不成问题."

柯恩周二发表比利时央行年度报告时做出上述表示.该言论于周五发表.柯恩刚做此表述时欧元/美元报在1.33-1.34美元.自那之后,欧元汇价已跌破1.32美元.(完)