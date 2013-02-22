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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 13:25 BJT

欧元汇率: 当前水平没有问题-欧洲央行官员

路透布鲁塞尔2月22日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩(Luc Coene)表示,当前欧元汇价水平不会对欧元区的经济成长前景构成威胁.

"当前欧元汇价水平完全不是问题,"柯恩称,"我认为,不管你依照什么指标,目前欧元汇价都是在一个均衡水准附近波动.目前我确实认为不成问题."

柯恩周二发表比利时央行年度报告时做出上述表示.该言论于周五发表.柯恩刚做此表述时欧元/美元报在1.33-1.34美元.自那之后,欧元汇价已跌破1.32美元.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 程琳)

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