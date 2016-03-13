ECB应自问2%的通胀目标是否现实--前ECB管委柯恩

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透布鲁塞尔3月11日 - 前欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周五刊出的报纸采访中表示，欧洲央行必须自问：2%的中期通胀目标是否现实？
欧洲央行3月10日将主要再融资利率下调至零，并将月度资产购买规模上调至800亿欧元。
柯恩被问及欧洲央行是否应放弃其接近但略低于2%的通胀目标时，对比利时日报De Tijd表示：“经济增长和通胀相辅相成。欧洲央行必须自问，2%的通胀是否现实。”
柯恩还表示，欧洲央行的负利率政策存在限度。
柯恩称，批评人士不应忘记，油价下滑限制了欧洲央行推高通胀的能力。
中国经济放缓、难民危机、中东紧张情势和围绕美国下届总统的不确定性亦限制投资。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。