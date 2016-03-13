ECB应自问2%的通胀目标是否现实--前ECB管委柯恩

路透布鲁塞尔3月11日 - 前欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周五刊出的报纸采访中表示，欧洲央行必须自问：2%的中期通胀目标是否现实？

欧洲央行3月10日将主要再融资利率下调至零，并将月度资产购买规模上调至800亿欧元。

柯恩被问及欧洲央行是否应放弃其接近但略低于2%的通胀目标时，对比利时日报De Tijd表示：“经济增长和通胀相辅相成。欧洲央行必须自问，2%的通胀是否现实。”

柯恩还表示，欧洲央行的负利率政策存在限度。

柯恩称，批评人士不应忘记，油价下滑限制了欧洲央行推高通胀的能力。

中国经济放缓、难民危机、中东紧张情势和围绕美国下届总统的不确定性亦限制投资。(完)