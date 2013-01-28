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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:28 BJT

全球金融: 目前没有爆发货币战,距离爆发也还很远--ECB官员柯恩

路透法兰克福1月28日- - 欧洲央行(ECB)官员柯恩接受彭博采访时表示:

* 理想的情况是以后再也不必使用直接货币交易(OMT)购债计划

* 目前没有爆发货币战,我们距离此还很遥远.(完)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

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