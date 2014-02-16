欧洲经济：ECB执委科尔称必要时将采取果断行动

美国各类经济指标总览--2017/4/24
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
路透法兰克福2月15日 - 欧洲央行执委科尔对一家斯洛文尼亚报纸表示，若通胀率持续低于欧洲央行略低于2%的目标，欧央行则准备好必要时采取“果断行动”。
欧洲央行本月稍早维持利率不变，即便1月通胀率放缓至0.7%，远低于该央行略低于2%的目标。欧洲央行选择等到3月会议时再决定是否采取新的政策行动，届时将能够评估更多有关经济状况的信息。
科尔对斯洛文尼亚报纸Delo称，“管委会的假设是通胀率将逐步升向我们略低于2%的目标。但我们目前面临通胀预期可能被改变并对价格稳定构成下行风险。”
“我们的基本情景是通胀率中期将缓慢回升至2%，所以我们高度警惕对此构成的风险。我们将坚持高度宽松的货币政策，这对欧元区经济有利，而且将在必要时毫不犹豫采取进一步果断行动，”他并称。
“未来几周和几个月，如果基本景况面临的风险成为现实，我们将准备采取行动，这与我们的前瞻性指引一致。”(完) (翻译 张荻； 审校 王兴亚)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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