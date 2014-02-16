欧洲经济：ECB执委科尔称必要时将采取果断行动

路透法兰克福2月15日 - 欧洲央行执委科尔对一家斯洛文尼亚报纸表示，若通胀率持续低于欧洲央行略低于2%的目标，欧央行则准备好必要时采取“果断行动”。

欧洲央行本月稍早维持利率不变，即便1月通胀率放缓至0.7%，远低于该央行略低于2%的目标。欧洲央行选择等到3月会议时再决定是否采取新的政策行动，届时将能够评估更多有关经济状况的信息。

科尔对斯洛文尼亚报纸Delo称，“管委会的假设是通胀率将逐步升向我们略低于2%的目标。但我们目前面临通胀预期可能被改变并对价格稳定构成下行风险。”

“我们的基本情景是通胀率中期将缓慢回升至2%，所以我们高度警惕对此构成的风险。我们将坚持高度宽松的货币政策，这对欧元区经济有利，而且将在必要时毫不犹豫采取进一步果断行动，”他并称。