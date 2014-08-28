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市场报道 | 2014年 8月 29日 星期五 03:10 BJT

欧元区金融：欧洲央行执委科尔称需采取行动促进区内经济复苏

路透希腊8月28日 - 欧洲央行执委科尔周四称，需要采取提振需求和供应，且与结构性改革相一致的举措来刺激欧洲经济复苏。

他在接受希腊Skai TV访问时表示，“我们一直在说、尤其是欧洲央行总裁德拉吉上周在杰克森霍尔所说的是，在某一时点，我们需要在需求和供应两方面采取行动。”

“采取供应方面的行动非常重要。如果欧元区国家不进行结构性改革，经济将不会复苏，”他说。

科尔称，欧洲央行承诺保持欧洲经济中的高度流动性。

他说，“经济复苏的刺激和动力将来自于总需求。欧洲央行致力于通过在较长时间内保持非常宽松的货币状况来发挥自己的作用。”

他在访问雅典时与希腊总理和包括央行总裁在内的该国主要官员会晤。

他表示，“希腊经济最艰难的时期已经过去，”但在结构性改革方面仍有很多工作要做。(完)
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