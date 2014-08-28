欧元区金融：欧洲央行执委科尔称需采取行动促进区内经济复苏

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透希腊8月28日 - 欧洲央行执委科尔周四称，需要采取提振需求和供应，且与结构性改革相一致的举措来刺激欧洲经济复苏。
他在接受希腊Skai TV访问时表示，“我们一直在说、尤其是欧洲央行总裁德拉吉上周在杰克森霍尔所说的是，在某一时点，我们需要在需求和供应两方面采取行动。”
“采取供应方面的行动非常重要。如果欧元区国家不进行结构性改革，经济将不会复苏，”他说。
科尔称，欧洲央行承诺保持欧洲经济中的高度流动性。
他说，“经济复苏的刺激和动力将来自于总需求。欧洲央行致力于通过在较长时间内保持非常宽松的货币状况来发挥自己的作用。”
他在访问雅典时与希腊总理和包括央行总裁在内的该国主要官员会晤。
他表示，“希腊经济最艰难的时期已经过去，”但在结构性改革方面仍有很多工作要做。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申