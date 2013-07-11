版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 17:04 BJT

标题新闻：欧央行执委科尔敦促政府推进改革，不要因低息环境和金融市场改善而放慢步伐

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐