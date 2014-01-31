版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 23:31 BJT

标题新闻：欧洲央行执委科尔称即使利率在零水准，央行也有工具提振低通胀向央行的目标回升

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐