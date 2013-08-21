《欧洲央行焦点》政策透明度太高？欧洲央行恐怕正是如此

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
欧洲央行执委亚斯穆森甚至呼吁发布各成员国央行总裁的投票习惯。
欧洲央行执委会将在秋季提交一份提议。执委会是驻法兰克福的六人小组，他们和17个成员国的央行总裁共同组成管理委员会。
但是该提议也有人反对，比如奥地利央行总裁诺沃特尼。
正统的经济学著作提倡透明度，称之为市场更好运转的关键要素。但是对于各央行而言，这个问题并非那样明确。
过多信息可能会导致让市场保持警惕的意外因素消失。
欧洲央行和英国央行最近发布了前瞻性指引，但他们必须十分小心，既要安抚市场，又不能披露太多信息而束缚自己--而且就欧洲央行而言，还要向政府施压以推动其改革。
全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)的资深投资组合经理Andrew Bosomworth指出，每增加发布一项信息都可能引发市场波动，而这正是欧洲央行的前瞻指引试图避免的情况。
“从市场的角度来看，更大的透明度实际上会加剧市场波动，”他表示，“你给市场提供的信息越多，如果它们包含此前未披露的信息，就会成为波动性的来源。”(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。