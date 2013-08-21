《欧洲央行焦点》政策透明度太高？欧洲央行恐怕正是如此

欧洲央行执委亚斯穆森甚至呼吁发布各成员国央行总裁的投票习惯。

欧洲央行执委会将在秋季提交一份提议。执委会是驻法兰克福的六人小组，他们和17个成员国的央行总裁共同组成管理委员会。

但是该提议也有人反对，比如奥地利央行总裁诺沃特尼。

正统的经济学著作提倡透明度，称之为市场更好运转的关键要素。但是对于各央行而言，这个问题并非那样明确。

过多信息可能会导致让市场保持警惕的意外因素消失。

欧洲央行和英国央行最近发布了前瞻性指引，但他们必须十分小心，既要安抚市场，又不能披露太多信息而束缚自己--而且就欧洲央行而言，还要向政府施压以推动其改革。

全球最大债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)的资深投资组合经理Andrew Bosomworth指出，每增加发布一项信息都可能引发市场波动，而这正是欧洲央行的前瞻指引试图避免的情况。