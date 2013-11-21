欧央行考虑实施负存款利率--彭博

* 欧洲央行拒绝就报导置评

* 欧央行副总裁冈斯坦西欧周二称，实施负存款利率存在风险

* 冈斯坦西欧还称，政策决定本就有所权衡和取舍

* 欧央行在应对欧元区通胀率低于目标水准的问题

路透法兰克福11月20日 - 彭博周三援引未具名消息人士报导，欧洲央行正在考虑要求商业银行为在央行的隔夜存款支付费用。

由于欧元区通胀率远低于目标水准，欧洲央行本月早前降息至纪录新低，并明确表示为了让通胀率接近目标水准，央行有可能采取其他措施。

彭博称，如果欧洲央行决定将当前为零的存款利率降至负值，则会考虑实施负0.1%的利率。

“我们拒绝对此置评，”路透就该报导联系的一位欧洲央行发言人表示。彭博报导的消息来源是两位清楚欧洲央行内部辩论情况的人士。

另一位欧洲央行官员对路透表示，欧元区各国央行和商业银行都已经调整了内部系统，以应对实施负存款利率的情形。

“但比起春季围绕这个政策选项的热烈辩论程度，最近对这个做法的热情有所减退，”该官员表示。

受报导影响，欧元兑美元下跌近0.01美元，欧洲股市则跳涨至平盘上方，德债期货扳回跌幅。

花旗策略师认为，实施负存款利率有可能导致欧元区银行在接受压力测试前加快去杠杆化的动作。

“该措施或会让普遍存在的信贷紧缩状况恶化，给欧元区带来更多经济成长阻力和通缩风险，”花旗策略师在研究报告中称。

“这可能侵蚀投资者对欧元区金融机构的信心，并让这些机构的表现显得更差，”报告还称。

**担忧和负面影响**

周二，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，实施负存款利率“一定”会有负面影响，“但政策决定总得有所权衡和取舍”。

“无法做到完美，一定会有隐患，”他补充说道。

实施负存款利率将让欧洲央行置身于从未遇到过的状况中，将资金存放在央行的商业银行则要负担一笔费用。

但这也会激励商业银行将资金拆借给其他银行，而不是将钱安全地存在央行还要倒贴费用。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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