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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 10:19 BJT

重发-欧洲经济：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧预计欧元区长时间经济成长缓慢

(重发以补上遗漏段落)

路透法兰克福7月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，欧元区经济成长可能将经历一段长时间经济成长缓慢，欧洲央行政策也将必须长期保持宽松。

在新加坡的演讲中，冈斯坦西欧也批评了欧盟执委会针对关闭破产银行的提议。他称应该给予银行清算基金取得政府信用额度的管道。

“发达经济体，尤其是欧洲，面临经济增长长期放缓的问题，这将考验我们这些机构的能力，”冈斯坦西欧在一个论坛上表示。

“欧元区仍然面临一场痛苦的失衡危机，金融领域支离破碎且经济成长速度低下。”

他表示，欧洲央行上周决定提供利率的前瞻性指引，打破过去坚持不对政策预先承诺的惯例，已经成功地在美联储暗示将放慢资产购买脚步后稳定住了金融市场。

他表示，欧洲央行尚不会退出危机应对举措。

“欧洲的经济复苏及通胀风险都低于美国，这暗示货币政策不得不在较长时期内维持宽松，”他并称将来政策走向取决于经济数据表现。

冈斯坦西欧还表示，虽然欧元区银行业仍面临不利条件，但他们的状况要好于一般评价，且随着银行业联盟计划的推进，情况将进一步改善。

虽然很大程度上他支持欧盟委员会的提议，但冈斯坦西欧更希望银行清算基金能以信用额度的形式取得公共部门支持。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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