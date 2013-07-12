重发-欧洲经济：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧预计欧元区长时间经济成长缓慢

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(重发以补上遗漏段落)
路透法兰克福7月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，欧元区经济成长可能将经历一段长时间经济成长缓慢，欧洲央行政策也将必须长期保持宽松。
在新加坡的演讲中，冈斯坦西欧也批评了欧盟执委会针对关闭破产银行的提议。他称应该给予银行清算基金取得政府信用额度的管道。
“发达经济体，尤其是欧洲，面临经济增长长期放缓的问题，这将考验我们这些机构的能力，”冈斯坦西欧在一个论坛上表示。
“欧元区仍然面临一场痛苦的失衡危机，金融领域支离破碎且经济成长速度低下。”
他表示，欧洲央行上周决定提供利率的前瞻性指引，打破过去坚持不对政策预先承诺的惯例，已经成功地在美联储暗示将放慢资产购买脚步后稳定住了金融市场。
他表示，欧洲央行尚不会退出危机应对举措。
“欧洲的经济复苏及通胀风险都低于美国，这暗示货币政策不得不在较长时期内维持宽松，”他并称将来政策走向取决于经济数据表现。
冈斯坦西欧还表示，虽然欧元区银行业仍面临不利条件，但他们的状况要好于一般评价，且随着银行业联盟计划的推进，情况将进一步改善。
虽然很大程度上他支持欧盟委员会的提议，但冈斯坦西欧更希望银行清算基金能以信用额度的形式取得公共部门支持。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)