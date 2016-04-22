焦点：欧洲央行将购买企业债券 设定条件时预留弹性空间

2015年1月26日，在波斯尼亚-黑塞哥维那的泽尼察拍摄的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透法兰克福4月21日 - 欧洲央行周四表示，将从市场以及发债者手中购买企业债券，其中可以包括旗下租赁部门由欧洲央行监管的汽车业者，比如大众汽车。

购债行动将自6月起展开，隶属欧洲央行800亿欧元资产购买计划；该项计划旨在藉由降低借贷成本，以期提振欧元区通胀及经济成长。

欧洲央行在设定购买企业债券计划的参数时，给自己预留了一些弹性空间，以减轻外界关于该行可能难以找到足够多的合格债券供其购买。

与购买主权债券的情况不同，欧洲央行将不只在二级市场购买企业债券，也会直接从发行者手中买进，但不包括由公共实体所掌控的企业。

“将在一级和二级市场上购买企业债，但不会在一级市场上购买有资格作为公营企业的实体发行的债券，”欧洲央行在一份声明中称。

另外，该央行尚未决定每月将购买多少企业债，以及从哪些国家购买。

欧洲央行只是说可以购买拥有投资级评等的欧元区企业发行的债券，而且这些企业不能是银行。但旗下拥有银行的也可以，许多汽车厂商属于这种情况。

“如果发行人的一家子公司是银行，不会被这个条件排除在外，”欧洲央行表示。

“因此，如果符合其它所有条件，则欧元体系可以购买这种发行人的企业债券。”

但欧洲央行表示，如果企业以一家银行作为自己的母公司，则不能纳入购债计划，坏账银行及其他有国家支持的资产管理公司属于这种情况。

**风险**

欧洲央行购入企业债，令人质疑倘如发债方违约或者信用评级被降至垃圾级，欧洲央行资产负债表将承受多大风险。该央行承认存在这种风险，但表示正采取应对措施。

“与任何多元化信用工具投资组合一样，发债方信用质量恶化或违约的风险无法被完全排除，”欧洲央行称。

为了分散投资并尽量降低市场扭曲程度，欧洲央行表示将创建一项指标，用于衡量已发行债券。

这意味着市值将决定该计划中每个欧元区国家债券的权重，而不是像公债购买计划中那样，由各国在欧洲央行的出资规模决定。

欧洲央行将购买的债券剩余期限介于六个月至30年，并须满足用作从该央行借款的抵押品的各项条件。

该央行将可购买各国最多70%的公司债，比公债购买比例上限高得多。

西班牙、意大利、法国、德国、比利时和芬兰的央行将实施购买行动，不过风险将由全体欧元区国家分担。(完)