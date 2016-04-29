焦点：欧洲央行欲藉购买公司债降低融资成本 惟企业信心依旧低迷

2016年4月21日在法兰克福欧央行总部拍到的图片。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行(ECB)购买公司债的计划带火了信贷市场，使得梦龙冰淇淋厂商联合利华(Unilever)(ULVR.L)等大型集团几乎可以免费借贷，但该计划对欧元区经济的影响可能很小。

为了通过刺激借贷来提振欧元区经济，ECB所购资产的清单越拉越长，公司债是最新增加的一项。

但由于不看好全球增长前景，企业高管依然对投资或雇聘持谨慎态度。他们暗示，在借贷成本已经处于纪录低点之际，ECB的低成本贷款将难以增强他们的信心。

路透访问的多家企业表示，他们乐见融资成本下降，但这不会促使他们增加借贷。路透访问的企业包括德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)和法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)。

“这不会对我们拟定的借款额产生影响，”德国电讯的发言人士说。

德国汽车供应商博世公司ROBG.UL表示，需要将筹集廉价资金的好处，与银行业向企业客户存放的资金征收的惩罚性费用进行权衡。

欧洲央行向囤积现金的银行收费，促使一些银行把这项成本转嫁给企业。

欧洲央行此前已经调降了借款利率，推出了1.74万亿欧元(1.98万亿美元)印钞计划，而且即将开始通过一项新计划向借入其资金的银行付费。

但这些措施几乎没有什么效果，通胀仍然保持在零附近。

一些人认为，欧洲央行买进没有担保品的民间债券，将承担额外风险。但欧洲央行决策者公开为该计划辩护。[nL3S17O5NK]

“这是直接从央行到目标群体，即企业，”爱沙尼亚央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)本周表示。

**缺乏细节**

关于这项计划将如何实施的细节缺乏。例如，欧洲央行没有说，当这项计划在6月开始实施时，将购买多少企业债。

路透调查访问的交易员预测，欧洲央行每月购买80亿欧元企业债，但预测值从20-200亿欧元不等，最终的购债规模到底多大也仍毫无头绪。

根据汤森路透旗下市场消息和分析服务机构IFR，就连对市场上可购买债券规模的预估也相差很大，估计介于4,440-8,000亿欧元之间。

ECB只是说，将购买欧元区企业(非银行)发行的投资级债券，而且要满足一些技术指标。

ECB没有设定购买债券的最低规模，将考虑把“小公司”包括在内--这些公司往往比大公司更需要资金。

但还不清楚这具体将如何操作，因为欧洲小公司往往从银行而不是市场融资，或者评级为垃圾级。

爱尔兰央行总裁连恩表示，如果购买企业债，将释放银行的资金，以贷款给小企业，因为大公司将在市场上进行融资。

**部分企业借机获益**

实际上，部分蓝筹股企业正趁市场资金超宽松的机会谋取利益。

联合利华(Unilever)(ULVR.L)和赛诺菲(SASY.PA)本月均发售了零息债券。

根据IFR的数据，自3月份欧洲央行公布该项计划以来，投资级公司债的发售规模已经超过600亿欧元，远超过至3月为止的一年发债量。

但要说这将转化为更多的开支或招聘，还没有太多直接证据。

例如，意大利高速公路运营商Atlantia (ATL.MI)表示，新发行的债券将用来偿还现有旧债。

依据美国前不久的经验，一些公司可能会利用欧洲央行慷慨解囊之际回购股票或是吞下竞争对手。

此中获益的将是企业股东，对通胀几乎是没有什么作用。

据央行一消息人士透露，如果欧洲央行察觉该计划造成的主要结果是回购股票，那么央行随时准备调整购买公司债的计划。(完)