欧洲央行远未到考虑撤除危机应对举措之时--德拉吉

图为2013年2月18日拍到的欧洲央行总裁德拉吉。 REUTERS/Eric Vidal

路透慕尼黑2月27日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示,该央行并未准备撤除危机期间为帮助欧元区经济而出台的政策.

"我们的货币政策仍然宽松."德拉吉在一次演讲后的问答环节表示.

"我们还远未到考虑撤出策略的时候."

欧元/美元在上述言论发表后缩减涨幅,最低跌至1.3083美元.德拉吉讲话前报1.3100.

不过德拉吉指出,随着银行业者将手中多余资金用于偿还贷款,该央行资产负债规模可能"自然地收缩";他并补充道,欧洲央行有充足的工具在必要时收回流动性.

银行已开始基于自愿偿还欧洲央行超长期贷款.在这之前,他们曾从欧洲央行获得逾1万亿欧元的贷款.

欧洲央行除了向市场注入流动性,还将主要再融资利率降至纪录低位0.75%,并开始尚未激活的购债计划,该计划被称为"直接货币交易"(Outright Monetary Transactions,OMT).

德拉吉在演讲中还表示,欧元区金融市场仍没有良好运转,一些国家的公司和消费者在获得银行贷款方面面临困难.

欧洲央行在该地区传导处于纪录低位的利率时遇到问题.德拉吉上周称该行的头等大事是强化这种传导进程,并在周三承认还有很多工作要做.

"尽管主权债市场有所好转,但欧元区的银行借款情况仍非常不一致,"他称.

"一些国家的信贷仍非常难获得.到目前为止,此前采取的行动仍未展现其益处."

**复苏缓慢**

德拉吉还表示,欧元区经济只是在"非常,非常缓慢地"复苏,今年下半年料将开始逐步复苏.

不过即将执掌德国智库ZEW的Clemens Fuest在参加路透峰会时称,即便德拉吉如此谨慎的预估,可能也还是过于乐观了,因为该地区实施的财政紧缩措施,令央行作出的经济逐步复苏预估面临"巨大的不确定性".

德拉吉并补充道,央行预期明年通胀率将"明显"低于2%,这意味着该央行仍有进一步放宽政策的空间.

德拉吉最后表示,欧洲央行与德国央行的政策分歧被夸大了.(完)

(编译 徐文焰/石冠兰; 审校 王洋/程琳)

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