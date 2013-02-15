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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 16:22 BJT

欧元汇率: 单单欧元坚挺这个因素不会令ECB采取行动--魏德曼

路透法兰克福2月15日 - 德国央行总裁魏德曼表示,欧洲央行在做货币政策决定时,将不会单单基于欧元汇率对通胀的影响,并表示他担心汇率"政治化".

在接受彭博采访时他表示,欧元汇率大体上与基本面相符,欧洲央行将不会操纵汇价水平,也不会设定目标.

魏德曼说,欧元的坚挺只是"决定未来通胀率诸多因素中的一个",并称:"我们肯定不会根据单一因素来做货币政策决定."(完)
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