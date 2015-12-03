焦点：若ECB大举放水 欧元区卫星国恐被迫卷入阻升本币的货币战

路透伦敦12月2日 - 欧元区或许急需欧洲央行(ECB)本周大规模宽松货币政策，但此举却可能将邻国拖入更极端、甚至前所未有的货币保卫战中，以阻止本币兑欧元升值。

从斯德哥尔摩到瑞士苏黎世，政策制定者们料将被迫在国内继续大幅宽松政策，以应对ECB周四的行动。对于欧元区19国之外的国家，货币(升值)压力使他们没有太多选择，有些担心可能因此被动犯下政策错误。

“欧洲所有较小的央行--瑞典、丹麦和瑞士，基本上都处于ECB的重力场之内，”瑞银的欧洲首席分析师Reinhard Cluse表示。

正如欧元区货币市场已经消化了ECB周四降息的可能性，瑞士的金融市场也反映出瑞士央行可能进一步宽松政策。

三个月期瑞士伦敦银行间拆放款利率(Libor)自11月初以来已经下跌10个基点，目前约为负0.85%，低于负0.75%的存款利率，并滑向瑞士央行负0.25%-负1.25%目标区间的下档。相关图表：tmsnrt.rs/1NHlU6H

瑞士两年期公债收益率(殖利率)CH2YT=RR周二触及纪录低点负1.214%。

瑞士央行1月放弃了瑞郎兑欧元汇率上限，因为在ECB处于宽松模式的情况下，很难使瑞郎汇率保持稳定。

在负利率和瑞士央行买入外汇进行干预的政策组合拳之下，瑞郎兑欧元EURCHF=已经跌至近两个月低点，兑美元CHEF=跌至五年低点。

交易商预计，瑞士央行将加大市场干预以弱化本币。

瑞士央行仍然称瑞郎汇率“明显高估”，央行总裁乔丹上周对一家报纸表示，该央行对于扩大资产负债表没有限制。

全球主要央行2007年以来资产负债表规模：link.reuters.com/ged46s

但此类举措将付出代价，瑞士许多人士反对央行通过干预来扩大资产负债表，因为瑞士央行目前的资产负债表规模已相当于该国国内生产总值(GDP)的80%。

**瑞典降息毫无意义**

在瑞典，市场也已经开始预期未来几个月央行可能降息。鉴于瑞典经济年增长率接近4%，并且低利率正在滋生楼市泡沫，一些人士认为降息毫无意义。

瑞典房价与其他欧洲国家走势对比：link.reuters.com/jyw74w

“我们都知道，利率不需要升高太多就会给家庭造成困扰，”瑞典北欧斯安银行(SEB)汇市策略师Richard Falkenhall表示。

瑞典两年期公债SE2YT=RR收益率周三触及负0.516%，为8月底以来最低。

由于丹麦克朗EURDKK=钉住欧元，预期丹麦央行最终将会仿效欧央行降息。

北欧联合银行(Nordea)首席分析师Jan Storup称，他们或许有其他方式来缓和溢出效应。

“这将令丹麦央行承压，不过将不会使其再次降息。”他说道。

“目前丹麦克朗汇率稳定...如果因欧央行降息而升值，那么他们首先将会试图通过其他措施来削弱克朗，比如利用外汇储备。”

欧央行任何刺激举措甚至会影响到挪威的收支平衡，该国央行决策者已经在考虑让本币贬值，帮助经济因应石油行业放缓的影响。

挪威克朗兑欧元周三触及三个半月高点，该国央行倍添压力，预期明年将会降息25个基点。(完)