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国际财经 | 2015年 8月 21日 星期五 07:15 BJT

欧洲央行诺沃特尼淡化全球发生货币战的说法

路透维也纳8月20日 - 欧洲央行(ECB)管委会委员诺沃特尼周四回击了有关全球各国央行都在竞争性贬值自身货币以期获得出口优势的观点。

“没有发生货币战。我认为这没有发生，不论是欧洲还是在全球，”他在一小组讨论中表示，并称ECB致力于量化宽松措施以刺激欧元区经济。

“很明显没有信号表明我们或会在原定日期前结束这个计划，”诺沃特尼说。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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